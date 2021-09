Prezydent Ukrainy polecił bezzwłoczny remont kościoła św. Mikołaja

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski polecił rządowi bezzwłoczne przeprowadzenie remontu kościoła św. Mikołaja, w którym 3 września wybuchł pożar – informuje w piątek jego biuro. Kościół św. Mikołaja ponad sto lat temu został wybudowany przez kijowskich Polaków.

Zełenski w liście do premiera Denysa Szmyhala poprosił o podjęcie natychmiastowych działań, by przeprowadzić restauracyjne prace w kościele św. Mikołaja, który został uszkodzony w pożarze, i wstawić tam nowe organy – czytamy na stronie internetowej prezydenta.



Do czasu zakończenia prac Zełenski polecił, by zagwarantować artystom Narodowego Domu Muzyki Organowej i Kameralnej Ukrainy, który działa w kościele, możliwość pracy w innych obiektach.



Kościół św. Mikołaja od lat 70. XX wieku wykorzystywany był jako koncertowa sala organowa. Regularnie odbywały się tu również nabożeństwa rzymskokatolickie. Kijowscy katolicy prowadzą starania o odzyskanie świątyni, zaprojektowanej w 1909 roku przez polskiego architekta Władysława Horodeckiego.





Zełenski napisał, że konieczna jest „aktywniejsza realizacja” projektu Dom Muzyki. W 2020 roku ukraiński rząd zdecydował, że resort kultury ma przekazać kościół św. Mikołaja w stałe bezpłatne użytkowanie rzymskokatolickiej parafii pod tym wezwaniem. Do 2023 roku ma powstać Dom Muzyki, do którego ma być przeniesiony Narodowy Dom Muzyki Organowej i Kameralnej Ukrainy.



Jak poinformował niedawno polskie media biskup kijowsko-żytomierski Witalij Krywycki, władze miejskie miały wyznaczyć miejsce pod Dom Muzyki, jednak do tej pory decyzja w tej sprawie nie zapadła. „Wierzę, że sytuacja, do której doszło teraz, przyspieszy ten proces” – powiedział biskup.



Według wstępnych informacji służb przyczyną pożaru było zwarcie elektryczne w organach podczas próby koncertu. Ogień objął powierzchnię 80 metrów kwadratowych i uszkodził wewnętrzne zdobienia oraz organy. Pożar nie zniszczył stropu. W pożarze nikt nie zginął ani nie został ranny.