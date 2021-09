Nie żyje były prezydent Portugalii Jorge Sampaio

Jestem głęboko zasmucony śmiercią byłego prezydenta Portugalii Jorge Sampaio, wielkiego męża stanu i Europejczyka – oświadczył w piątek prezydent Andrzej Duda.

Zobacz także: Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo



„Jestem głęboko zasmucony śmiercią byłego prezydenta Portugalii Jorge Sampaio, wybitnego męża stanu i obrońcy praw człowieka, wielkiego Europejczyka” – napisał prezydent w piątek wieczorem na twitterze.



Jak dodał, niedługo weźmie udział w spotkaniu Grupy Arraiolos. W opinii prezydenta organ, który Jorge Sampaio założył w 2003 roku, uczynił „jego spuściznę nieśmiertelną”.



Andrzej Duda we wtorek udaje się do Rzymu, gdzie weźmie udział w spotkaniu Grupy Arraiolos. Będą w nim uczestniczyć prezydenci 14 państw, zaproszeni przez włoskiego gospodarza. Tematem rozmów będzie przyszłość Unii Europejskiej jako globalnego gracza.



Rząd Portugalii ogłosił w piątek trzydniową żałobę narodową w związku ze śmiercią byłego prezydenta. Socjalistyczny polityk sprawował urząd głowy państwa w latach 1996-2006.





I am deeply saddened by the passing of the former President of Portugal, Jorge Sampaio, a remarkable statesman and human rights defender, a great European. Soon, I will participate in the meeting of the Arraiolos Group, the body he founded in 2003, making his legacy immortal.