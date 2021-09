Użyli zdjęć zwierząt sprzed 5 lat. Fundacja Gawła zawiadamia prokuraturę ws. płotu na granicy

Twierdzą, że zasieki na granicy polsko-białoruskiej są nielegalne i zawiadamiają prokuraturę. Fundacja Ludzie Przeciw Myśliwym pochwaliła się w mediach społecznościowych powiadomieniem organów ścigania. „Domagamy się również osądzenia i skazania polityków, którzy wydali żołnierzom polecenie budowy wnyków na granicy” – czytamy we wpisie na Facebooku organizacji, która – jak deklaruje – troszczy się o zwierzęta. Do internetowego wpisu dodano zdjęcia... sprzed pięciu lat z granicy chorwacko-słoweńskiej.

Za fundacją Ludzie Przecież Myśliwym stoi Rafał Gaweł. To także założyciel Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich, który w 2019 roku został skazany prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności za oszustwa przy prowadzeniu działalności gospodarczej.



To właśnie ta druga organizacja poinformowała w mediach społecznościowych o złożeniu zawiadomienia do prokuratury.



„Prawnicy współpracując z Fundacją LPM przeanalizowali cała sytuację i uznali, że zasieki ustawione przez wojsko są w rzeczywistości po prostu wnykami dokładnie takimi, których zakazuje stosowanie Ustawa o Prawie Łowieckim” – czytamy we wpisie na Facebooku.





Z czego zbudowany jest płot na granicy? LPM i MON na dwóch biegunach

Fundacja twierdzi, że do budowy ogrodzenia użyto „drutu żyletkowego i kolczastego, którego w przypadku ogrodzeń mających mniej niż 1,8 metra zakazują również przepisy prawa budowlanego”.

Tymczasem wg MON płot składa się „z trzech warstw drutu ostrzowego (concertina) ułożonych pierścień na pierścieniu. Słupki będące podstawą dla concertiny są wkopane w ziemię na ponad metr. Płot ma wysokość 2,5 metra. Pod płotem, po zewnętrznej stronie leżą trójwarstwowe zasieki, które utrudniają podejście do ogrodzenia”.



Wpisy na profilach LPM i Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich opatrzone są niezwykle brutalnymi zdjęciami zwierząt, które wpadły w rozstawiony przy granicy płot.

Fundacja LPM jako pierwsza organizacja w Polsce złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez polityków PiS, którzy wydali polecenie budowy zasieków na granicy, które nie chronią przed migrantami, ale zabijają zwierzęta.



Więcej informacji w linkuhttps://t.co/3eRqOvufL6 pic.twitter.com/1mtuNLbqGk — Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich (@OmzRi) September 10, 2021

Fundacja założona przez skazanego na 2 lata więzienia Rafała Gawła "złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez polityków PiS". Bo giną zwierzęta. A tu artykuł z The Guardian z 2016 r., i zdjęcia z martwymi zwierzętami użytymi do wpisu z 2021 r. https://t.co/MmmZSQ1Xlk pic.twitter.com/Nd4lg3Q0Xw — @AgaSiewiereniuk (Krusyna) (@AgaSiewiereniuk) September 10, 2021

Płot niebezpieczny dla zwierząt?

Wkrótce po obu stronach płotu na granicy polsko-białoruskiej, postawimy siatkę chroniącą zwierzęta przed okaleczeniem. Będzie to ten sam rodzaj ogrodzenia, który stosowany jest m. in. przy autostradach. pic.twitter.com/jqU98Nvgib — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) September 4, 2021

#wieszwiecej Polub nas

źródło: facebook, twitter, pap, mon

Jak jednak zauważyła Agnieszka Siewiereniuk z „Dzień Dobry Białystok”, fotografie pochodzą z publikacji „The Guardian” z 2016 roku. Angielski dziennik opisywał wtedy los dzikich zwierząt, które nie przetrwały przedzierania się przez zasieki na granicy chorwacko-słoweńskiej. Płot postawiony był z powodu wielkiej fali migrantów, szturmujących wówczas południe Europy.Fundacja LPM twierdzi, że płot stanowi śmiertelne zagrożenie dla zwierząt. Tymczasem przed tygodniem szef MON informował na Twitterze, że wojsko postawi siatkę chroniącą zwierzęta przed okaleczeniem.Decyzja o budowie płotu na granicy polsko-białoruskiej zapadła pod koniec sierpnia, po serii prób wtargnięcia na teren Polski z Białorusi migrantów m.in. z Iraku.