Był groźniejszy od tyranozaura. Ten dinozaur miał zęby jak rekin

Na łamach „Royal Society Open Science” opublikowano artykuł poświęcony dinozaurowi z gatunku Ulughbegsaurus uzbekistanensis. Jego szczątki zostały znalezione na terenie Uzbekistanu.

Przestawiciela Ulughbegsaurus uzbekistanensis wyróżniały na tle innych gatunków rozmiary. Był dwa razy dłuższy i ponad pięć razy cięższy od tyranozaura. Naukowcy zwrócili również uwagę na jego ostre zęby, które przypominały uzębienie rekina.



W latach 80. XX wieku odkryto fragment szczęki tego dinozaura. Natomiast w 2019 r. naukowcy wznowili badania nad znaleziskiem. Niekompletna kość szczękowa wystarczyła im, żeby zaliczyć U. uzbekistanensis do grona karcharodontozaurów, czyli dinozaurów posiadających zęby rekina.



Ich dalekimi kuzynami i przeciwnikami w walce o pożywienie były tyranozaury. Chociaż oba gatunki miały podobną budowę, to karcharodontozaury były smuklejsze od tyranozaurów.



Jak podkreślają naukowcy, U. uzbekistanensis to pierwszy karcharodontozaur, którego kości znaleziono w Azji Środkowej.





