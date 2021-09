Protokół do traktatu lizbońskiego z 2007 r. to „wyjście Wlk. Brytanii z UE”? Potężna wpadka polityka SLD

Protokół nr 30 do traktatu lizbońskiego z 13 grudnia 2007 r., zwany powszechnie protokołem brytyjskim ograniczał zapisy Karty Praw Podstawowych UE w stosunku do Polski i Wielkiej Brytanii. Zwyczajowa nazwa wzięła się stąd, że pierwsze zastrzeżenia w tej sprawie zgłaszali Brytyjczycy. Protokół ogranicza też kompetencje TSUE. Po brexicie dotyczy już tylko Polski, ale nie ma nic wspólnego z wyjściem Zjednoczonego Królestwa z UE 13 lat później. A tak właśnie twierdzi prof. Bogusław Liberadzki z SLD, który w czasie procedury brexitu był wiceszefem Europarlamentu.

Opozycyjny polityk wygłosił taką opinię w programie „Forum” na antenie TVP Info, gdy prowadzący audycję Adrian Klarenbach próbował uzyskać od niego odpowiedź na temat treści protokołu. – Podpisaliśmy do traktatu lizbońskiego protokół brytyjski, zgadza się czy nie? – pytał redaktor.



– No i co? I Brytyjczyków już nie ma. Chyba, że pan chce nawiązać do wystąpienia marszałka Terleckiego, że powinniśmy iść śladami Brytyjczyków – odpowiedział były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Gospodarz programu zaapelował w tym momencie „o zachowanie powagi”.



– Brytyjczycy pokazali, że dyktatura brukselskiej biurokracji im nie odpowiada i się odwrócili i wyszli. My nie chcemy wychodzić, ale nie możemy dać się zapędzić w coś, co ograniczy naszą wolność i nasz rozwój – mówił podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Opozycja interpretuje tę wypowiedź jako zapowiedź polexitu, do którego miałaby dążyć Zjednoczona Prawica.

źródło: TVP Info

Klarenbach próbował podpowiedzieć rozmówcy, że chodzi o wyłączenia pewnych zapisów wobec Wielkiej Brytanii. - A co ma być wyłączone? To jest wyjście Wielkiej Brytanii z UE – upierał się Liberadzki. Chwilę później zasugerował, że to dziennikarz pomylił protokół brytyjski z rabatem brytyjskim (od składki członkowskiej do UE).Procedura brexitu trwała od 23 czerwca 2016 r., kiedy to Brytyjczycy w referendum zdecydowali o opuszczeniu Unii, do 31 styczna 2020 r – faktycznego wyjścia z UE. Przez większość tego czasu, od 18 stycznia 2017 do 1 lipca 2019, Bogusław Liberadzki był wiceprzewodniczącym PE.