Polak zatrzymany na granicy niemiecko-szwajcarskiej. Przemycał 70 tys. euro

Ponad 125 tys. euro zabezpieczyli celnicy na przejściu granicznym w Bietingen w Niemczech. Najwięcej gotówki funkcjonariusze znaleźli u 52-letniego Polaka. Ukrył w jednej z toreb 82 tys. franków szwajcarskich, czyli równowartość ponad 70 tys. euro.

Polak wracał ze Szwajcarii przez przejście graniczne z Niemcami w Bietingen. Pytany o to, czy ma przy sobie więcej pieniędzy niż pozwalają na to przepisy, kategorycznie zaprzeczył. Każdy podróżujący przez Niemcy ma obowiązek zgłosić gotówkę w kwocie od 10 tys. euro. Za kontrabandę grozi grzywna do miliona euro.



Celnicy przeszukali jednak jego samochód. W jednej z toreb znaleźli pakiety gotówki. Okazało się, że to 82 tys. franków szwajcarskich, czyli równowartość ponad 70 tys. euro. Mężczyzna musiał zapłacić 9 tys. euro zabezpieczenia, przed ustalaniem wysokości grzywny.

Celnicy z Bietingen mieli dobrą passę. Skontrolowali 48-letniego Niemca, również wyjeżdżającego ze Szwajcarii. Mężczyzna powiedział, że ma przy sobie 5 tys. euro. Podczas kontroli okazało się, że w kieszeni spodni ma 5,6 tys. euro. Celnicy postanowili przeszukać jego samochód. Wtedy Niemiec sam wskazał schowek w bagażniku, w którym znajdowało się 28 tys. euro. Mężczyzna przekonywał, że ukrył tam gotówkę ze względów bezpieczeństwa.



Nie ma tygodnia, aby niemieccy celnicy nie przechwycili większej sumy pieniędzy, które przez Niemcy przemycają gangi z południowej i wschodniej Europy. Zazwyczaj gotówka jest zapłatą za dostawę narkotyków, broni, papierosów czy nawet ludzi. Najpopularniejsze trasy, takie jak okolice granicy z Holandią, Belgią, Czechami oraz Polską są patrolowane przez specjalne grupy mobilne celników. Często z psami szkolonymi do wykrywania gotówki.