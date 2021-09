„To karygodne, bez precedensu ze strony żadnego reżimu”. Polska ma wsparcie Niemiec

Atak hybrydowy reżimu Łukaszenki na wschodnią granicę UE był tematem rozmowy prezydentów Polski i Niemiec Andrzeja Dudy i Franka-Waltera Steinmeiera; Polska może liczyć na solidarność Niemiec i wsparcie na forum UE – powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. Telefoniczna rozmowa prezydentów Polski i Niemiec trwała około 50 minut.

– W tej sprawie Polska i Niemcy mają jednakowe stanowisko i jednoznacznie potępiają te działania. Uważają je za wykorzystywanie ciężkiej sytuacji ludzi, nielegalnych migrantów, do tego, aby potem używać ich do ataku na Unię Europejską – wskazywał minister.



Jakub Kumoch relacjonował, że podczas rozmowy Duda i Steinmeier zgodzili się, że sytuacja, w której migranci są celowo sprowadzani, po to by siłą przerzucać ich przez granicę, jest „karygodna i niebywała, i nie miała do tej pory precedensu ze strony żadnego reżimu”.







– Polska może liczyć w pełni na solidarność Niemiec. Pan prezydent Steinmeier potwierdził wypowiedziane dziś słowa ministra spraw zagranicznych Heiko Maasa o tym, że nie będziemy pozostawieni sami wobec tego kryzysu. Niemcy również wesprą Polskę na forum Unii Europejskiej – przekazał Kumoch.

źródło: pap

– Polityczne wsparcie jest w tej sytuacji bardzo ważne, aby pokazać, że UE mówi jednym głosem, że tutaj chodzi o granicę Unii – dodał.