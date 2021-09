Czarzasty wbija Tuskowi szpilę ws. środków UE. Szef PO zapomniał, jak głosowali jego posłowie?

Donald Tusk pochwalił się dziś rano na antenie TVN24, że przekonał Komisję Europejską, aby nie karała Polski. Roman Giertych na Twitterze, stwierdził, że to dowód na to, iż Komisja bez zwłoki zaakceptuje przedstawiony przez rząd Krajowy Plan Odbudowy. Celnie spuentował to Włodzimierz Czarzasty.

– Jestem blisko, żeby przekonać te instytucje unijne, żeby odróżniały to, co jest złym rządem, a to, co jest Polską i polskim interesem. Wysłuchano moich racji, że karanie Polski i Polaków nie będzie miało sensu. Nie używałbym argumentu, że Polska powinna być ukarana finansowo – stwierdził Tusk.



Te słowa ucieszyły Romana Giertycha.



„Dobra wiadomość o poranku. Donald Tusk z poczucia narodowej odpowiedzialności (oraz wierząc, że PiS straci władzę w 2023), przekonał KE do zaakceptowania polskiego planu odbudowy po pandemii, którego przytłaczającą część będziemy realizować w latach 2023–2028” – napisał były szef Ligi Polskich Rodzin, wieszcząc zmianę władzy po następnych wyborach parlamentarnych.



Na wpis Giertych zareagował Włodzimierz Czarzasty.



„Pan Donald Tusk przekonał KE do zaakceptowania tego planu, za którym głosowała Lewica, a wstrzymała się PO? Dobra robota. Tylko czyja?” – napisał szef SLD, przypominając sejmowe głosowanie ws. KPO.

Jak głosowała Platforma ws. KPO?

Głosowanie nad Krajowym Planem Odbudowy odbyło się Sejmie 4 maja. Plan poparło 211 posłów Zjednoczonej Prawicy oraz niemal wszyscy przedstawiciele Lewicy. Z kolei spośród polityków Koalicji Obywatelskie „za” był tylko… Franciszek Sterczewski. Pozostali członkowie klubu poselskiego wstrzymali się od głosu.