Tam tradycje konstytucyjne sięgają V wieku. Gość z Armenii na konferencji w polskim TK [WIDEO]

Etymologia słowa konstytucja w języku ormiańskim odnosi się do takich pojęć, jak „stanowienie, określanie granicy”. Pierwszym dokumentem o znaczeniu konstytucyjnym była przyjęta w 488 z inicjatywy króla Wadżagana konstytucja kanoniczna zawierająca 21 artykułów – mówił na międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Trybunał Konstytucyjny RP szef sądu konstytucyjnego Armenii Arman Dailanyan.

Etymologia słowa konstytucja w języku ormiańskim odnosi się do takich pojęć, jak „stanowienie, określanie granicy”. Innymi słowy zgodnie z ormiańską myślą prawną i tradycją konstytucyjną, konstytucja ma na celu sprecyzowanie granic władzy i ustanowienie określonej odpowiedzialności tych, którzy będą próbowali przekroczyć swoje ustalone przez prawo uprawnienia i pełnomocnictwa – mówił Dailanyan.





Dokument konstytucyjny z czasów rzymskich

Konstytucja wymarzonej niepodległości

Czasy sowieckie: „zasady sprzeczne z logiką rozwoju ormiańskiej myśli prawnej”

Po upadku imperium zła

źródło: portal tvp.info

– Pierwszym dokumentem o znaczeniu konstytucyjnym była przyjęta w 488 z inicjatywy króla Wadżagana konstytucja kanoniczna zawierająca 21 artykułów, w których opracowaniu i zatwierdzeniu brali udział duchowni i przedstawiciele różnych warstw społeczeństwa świeckiego – powiedział gość z. Z jego słów wynika, że akt ten uchwalono w czasie, gdy wciąż jeszcze istniałoKolejnym dokumentem wagi konstytucyjnej byłz 1184 r., na którym oparty był m.in. obowiązujący w Polscez 1519 r., zatwierdzony przez króla Zygmunta I Starego.W następnych wiekach ormiańskie ziemie były zagarniane przez Mongołów, Turków, Persów, wreszcie Rosjan. Utrata państwowości – jak tłumaczył Dailanyan – nie pozwoliła na przetworzenie bogatego dziedzictwa prawnego narodu ormiańskiego w jednolitą konstytucję, choć pod koniec XVIII w. ojciec i syn Szamirianowie „zainicjowali i w 1788 r. ukończyli unikatową pracę w zakresie prawa konstytucyjnego, a mianowicie składającą się z 521 artykułów konstytucję tej niepodległej Armenii, o której marzyli”. – To jedno z najważniejszych osiągnięć w historii ormiańskiej myśli społecznej ustanawia przepisy nadrzędności prawa, potwierdza nadrzędność praw naturalnych, ustala zasady podziału i równowagi władz, wskazuje konieczność zharmonizowania funkcji konstytucyjnych – opisywał prezes sądu konstytucyjnego Armenii.Pierwsza szansa na faktyczne odzyskanie niepodległości pojawiła się, podobnie jak w przypadku Polski, po I wojnie światowej. Parlament Armenii wprowadził szereg ustaw w zasadzie ustalających normy konstytucyjne – takie jak zapewnienie powszechnego prawa wyborczego, ustalenie podziału władzy czy uprawnienia samorządów – ale nie zdołała uchwalić konstytucji sensu stricto przed ponowną utratą suwerenności tym razem w wyniku wkroczenia do kraju – osłabionego przegraną wojną z Turcją –narzucił, jak mówił prezes ormiańskiego sądu konstytucyjnego, zasady „sprzeczne z logiką rozwoju ormiańskiej myśli prawnej na przestrzeni tysiącleci”.– Nowy okres zakorzeniania kultury i tradycji konstytucyjnej w Armenii rozpoczął się po rozpadzie Związku Sowieckiego. Pierwszym znaczącym krokiem, jaki podjęła Armenia w kierunku zbudowania opartego na mocnych fundamentach systemu prawnego było przyjęcie 23 sierpnia 1990 r. deklaracji niepodległości. Deklaracja wprowadzała zakaz dyskryminacji, wolność słowa, druku i sumienia, a także wolności polityczne. Ustalała podstawy prawne działalności kulturalnej i szereg innych rozwiązań. W efekcie stała się punktem wyjściowym kształtowania nowych tradycji konstytucyjnych – opisywał Dailanyan.Konstytucja Republiki Armenii została przyjęta w ogólnonarodowym referendum w lipcu 1995 r. Niestety wprowadzono w niej rozwiązania zapożyczane z różnych systemów prawnych, co miało swoje negatywne konsekwencje. Jak tłumaczył przedstawiciel republiki, konieczne okazało się wielokrotne nowelizowanie ustawy zasadniczej, co utrudniło stabilny rozwój ormiańskiej demokracji.Arman Dailanyan zwrócił uwagę na jedną z ostatnich zmian, przyjętą 6 grudnia 2015 r. w kolejnym referendum. Chodzi o znaczne rozszerzenie uprawnień sądu konstytucyjnego tego kraju. Zmieniono także sposób powoływania prezesa tej instytucji, by zwiększyć jej niezależność.