Dziennikarze, politycy i... sędzia. Kto podał dalej fake newsa o ekipie TVP w Krynkach?

W piątek na Twitterze pojawiło się zdjęcie samochodu ekipy Telewizji Polskiej. Autor tweeta twierdził, że pojazd wjechał bezprawnie na teren objęty stanem wyjątkowym w podlaskiej miejscowości Krynki. Fake news zdementowała obecna na miejscu dziennikarka, ale kłamstwo podchwycili przedstawiciele innych redakcji, politycy związani z opozycją, a także… pracownik wymiaru sprawiedliwości. Fejk stał się powodem ataków na dziennikarzy TVP.

Stan wyjątkowy obowiązuje od 2 września w pasie o szerokości 3 km przy granicy z Białorusią. Obejmuje łącznie 183 miejscowości – 115 w województwie podlaskim i 68 w województwie lubelskim.



Jedną z nich jest miejscowość Krynki na Podlasiu, gdzie swoje stanowiska ma kilka dużych redakcji. Nadaje stamtąd także TVP Info.



W piątek Mateusz Wodziński posługujący się na Twitterze pseudonimem Exen, zamieścił fotografię samochodu ekipy Telewizji Polskiej, sugerując, że ekipa TVP znajduje się na terenie objętym stanem wyjątkowem. Choć fake news został szybko zdementowany przez m.in. dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Jarosława Olechowskiego, to dziennikarze, politycy, a także przedstawiciel… wymiaru sprawiedliwości związani z opozycją podali dalej nieprawdziwą informację.

STOP KŁAMSTWU W ŻYCIU PUBLICZNYM!!! Wbrew temu co próbują wmówić hejterzy dziennikarze TVP nie złamali przepisów. Stoją ok. 250 metrów przed granicą strefy stanu wyjątkowego. Apeluję o niepowielanie fejków i dezinformacji na czym zależy autorom tego hybrydowego ataku pic.twitter.com/vELSl144Lb — Jarek Olechowski (@OlechowskiJarek) September 10, 2021

Dziennikarze nie mogą przebywać na obszarze objętym stanem wyjątkowym. W sumie się zgadza. https://t.co/PfmBE23J2i — Dominika Długosz (@domi_dlugosz) September 10, 2021

Na pewno na chrzciny. https://t.co/4KBLd4gTJZ — Patrycjusz Wyżga (@patrycjuszwyzga) September 10, 2021

Dziennikarz Onetu Janusz Schwertner podał dalej tweeta, oznaczając #cyrk wyjątkowy.Podchwyciła to też Dominika Długosz z „Newsweeka”.„Dziennikarze nie mogą przebywać na obszarze objętym stanem wyjątkowym. W sumie się zgadza” – oto jej wpis w mediach społecznościowych.W podobnym tonie brzmiał komentarz pracownika „Gazety Wyborczej” Dominika Uhliga.Z podaniem dalej fake newsa problemów nie miał Klaudiusz Ślezak z „Radia Nowy Świat”.Żartem chciał popisać się Patrycjusz Wyżga z „Wirtualnej Polski” i Radia 357.„Na pewno na chrzciny” – napisał, nawiązując do faktu, że z zakazem wstępu na teren objęty stanem wyjątkowym są wyłączone osoby, które przebywają na zaplanowanych wcześniej uroczystościach rodzinnych.„Równi i równiejsi” – to komentarz popularnej niegdyś blogerki Kataryny.W powielanie nieprawdy włączyła się również przedstawicielka redakcji radia TOK FM Anna Gmiterek-Zabłocka.

Publicysta Przemysław Szubartowicz zasugerował, że „służby rządowe mogą tam (na teren objęty stanem wyjątkowym – przyp. red.), prawda?”. Nie przeprosił, gdy okazało się, że zdjęcie zostało zrobione przed nadgraniczną strefą.

Służby rządowe chyba mogą tam wjeżdżać, prawda? https://t.co/l9x1lsrUfR — Przem.Szubartowicz (@PSzubartowicz) September 10, 2021

Oznaczam @Kaminski_M_ @WasikMaciej @mblaszczak @ZiobroPL, oznaczyłbym i samego J.Kaczyńskiego, w końcu nadzoruje sprawę dzień i noc, ale wiadomo, nie ma TT, i czekam na konkretne wytłumaczenie tej niedopuszczalnej sytuacji. https://t.co/8INGeM5hw0 — Artur E. Dziambor (@ArturDziambor) September 10, 2021

Czy dziennikarze TVP pojechali do Krynek w mundurach? Pasowałoby https://t.co/bEqvi8BUkg — Maciej Gdula (@m_gdula) September 10, 2021

Tym samym potwierdzają znany już fakt, że tvp to nie dziennikarze tylko pracownicy wydziału propagandy PiS.

Co Was dziwi?��‍♂️ https://t.co/98yV7EONID — Sławek Neumann (@SlawekNeumann) September 10, 2021

Nie widzę powodów do oburzenia. Od dawna mówiliśmy, że to nie są żadne media tylko funkcjonariusze. Wszystko się zgadza w świetle przepisów o stanie wyjątkowym. https://t.co/ybZ65Yhf9r — Bartłomiej Sienkiewicz (@BartSienkiewicz) September 10, 2021

W kolportowanie nieprawdy włączy się nawet… sędzia i były członek Platformy Obywatelskiej Paweł Strumiński.Mocno na fejka zareagował poseł Konfederacji Artur Dziambor. „Oznaczam Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika, Mariusza Błaszczaka i Zbigniewa Ziobrę, oznaczyłbym i samego J. Kaczyńskiego w końcu nadzoruje sprawę dzień i noc, ale wiadomo, nie ma TT, i czekam na konkretne wytłumaczenie tej niedopuszczalnej sytuacji”.„Czy Jacek Kurski jest równiejszy, czy po prostu łamie prawo?” – zastanawiał się z kolei Adam Szłapka z Nowoczesnej.Do podobnego procesu myślowego fake news jednego z internautów zmusił Katarzynę Lubnauer, koleżankę Szłapki z Nowoczesnej.Błysnąć dowcipem próbował poseł Lewicy Maciej Gdula.„Czy dziennikarze TVP pojechali do Krynek w mundurach? Pasowałoby”.„TVP to nie dziennikarze, tylko pracownicy wydziału propagandy PiS. Co Was dziwi?” – to wpis Sławomira Neumanna, polityka największej opozycyjnej partii.„Nie widzę powodów do oburzeń. Od dawna mówiliśmy, że to nie są żadne media tylko funkcjonariusze. Wszystko się zgadza w świetle przepisów o stanie wyjątkowym” – to z kolei opinia byłego ministra spraw wewnętrznych w rządzie PO-PSL Bartłomieja Sienkiewicza.