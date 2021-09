Leszno. Ciężarna kobieta uderzyła samochodem w słup energetyczny

Do niebezpiecznego wypadku doszło w Lesznie (woj. wielkopolskie). Samochód kierowany przez kobietę w siódmym miesiącu ciąży zjechał z drogi i z dużą siłą uderzył w słup energetyczny. W wyniku uderzenia ranna została ciężarna oraz jej pasażer.

Wypadek miał miejsce w piątek po godzinie 9. rano. Kierująca srebrnym fordem fiesta jechała od strony ulicy świętego Franciszka z Asyżu, kiedy nagle zjechała z drogi i z dużą siłą uderzyła w słup energetyczny.



Jak się okazało kobieta była w 7. miesiącu ciąży.Pierwszej pomocy jej i pasażerowi udzielili policjanci, którzy jechali prywatnym samochodem, ale widząc wypadek natychmiast się zatrzymali. Pomogli wysiąść poszkodowanym i zajęli się ranną kobietą do czasu przyjazdu służb.



„Jednocześnie zabezpieczaliśmy miejsce wypadku, w tym zerwane przewody średniego napięcia i udzielaliśmy pomocy medycznej poszkodowanym osobom do czasu przyjazdu karetki” – powiedział kapitan Jakup Angier z leszczyńskiej straży pożarnej cytowany przez „Głos WIelkopolski”.



Ranna kobieta i jej pasażer to obywatele Ukrainy. Oboje zostali przetransportowani do szpitala. Nie wiadomo, co było powodem nagłego zjechania z drogi.

