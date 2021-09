Kto odpowiada, za śmietnik w centrum Warszawy? „To młodzież z Greenpeace”

Aktywiści Greenpeace Polska w czwartek blokowali wejście do jednego z ministerstw. Po zakończonej akcji rozeszli się do domów, a na miejscu został bałagan: pomazane chodniki, papiery, pianki montażowe i zanieczyszczone pojemniki. – Dziś, po wczorajszym proteście wciąż stały tam dwa wielkie plastikowe pojemniki na wodę wypełnione workami z cementem – mówi portalowi tvp.info stołeczny radny PiS Marek Borkowski. Informuje, ile osób było zaangażowanych w posprzątanie tego miejsca.

Aktywiści Greenpeace Polska w czwartek zablokowali kontenerami wejście do gmachu Ministerstwa Aktywów Państwowych w Warszawie.



Parking w kompleksie ministerialnych budynków zablokował samochód z banerem: „Dość gadania. Czas działać". Na dachu kilkunastoletniego busa stało kilkoro młodych działaczy, a przed samochodem siedziało na jezdni kilkanaście osób pospinanych łańcuchami.



Od strony ulicy Kruczej ustawiono metalowe kontenery, w których miało być zamkniętych kilka osób. Był też mniejszy kontener, w którym leżała podobno jeszcze jedna osoba.



Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo



Młodzież domagała się od rządu wyznaczenia roku 2030, jako najpóźniejszej daty odejścia Polski od węgla.





„Tak młodzież nigdy nie nauczy się szacunku”

Wczoraj: ratujmy klimat‼️ Dziś: a sprzątajcie ten śmietnik po nas jesteśmy stworzeni do wyższych celów @Greenpeace_PL Nie wstyd Wam❓Panowie właśnie męczą się z usunięciem tych plastikowych pojemników (ekologicznych zapewne) zalanych centem i przyklejonych pianką montażowa �� pic.twitter.com/3YdlYXZrAc — Marek Piotr Borkowsk (@BorkowskMarek) September 10, 2021

Radny PiS Marek Borkowski mówi, że gdy przechodził tamtędy następnego dnia, był w szoku, widząc to, co zostawiła po sobie „młodzież z Greenpeace”.– Jakie było moje zdziwienie, kiedy zobaczyłem, że dziś wciąż stały tam dwa wielkie plastikowe pojemniki na wodę– opowiada.Radny w rozmowie z portalem tvp.info zaznacza, że rozumie konstytucyjną swobodę demonstrowania. – Świetnie, że każdy może protestować, ale dlaczego ktoś potem musi ciężko pracować, żeby to uprzątnąć? Tak ta młodzież nigdy nie nauczy się szacunku dla cudzej pracy.– komentuje.Radny ocenia, że „to byłaby zdecydowaniei krzyczenie, że węgiel jest zły”.

Greenpeace: Mamy dość czczego gadania polityków

Urzędnicy @MAPGOVPL nie mają dziś lekko. @Greenpeace_PL blokuje resort domagając się odejścia od węgla najpóźniej w 2030 roku czyli 5-8 lat wcześniej niż w Niemczech https://t.co/OeOqwY1kXq pic.twitter.com/NX21AJ8Tg2 — Wojciech Jakóbik (@wjakobik) September 9, 2021

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Portal tvp.info

Jak przekazało Greenpeace w komunikacie, „ponad 100 osób działających pod szyldem Wszystko Dla Klimatu od wczesnych godzin rannych blokowało w czwartek wejście do resortu domagając się od rządu wyznaczenia roku 2030 jako najpóźniejszej daty odejścia Polski od węgla".Joanna Flisowska, szefowa działu klimat i energia w Greenpeace, cytowana w komunikacie, podkreśla, żeOceniła, że politycy chcą jak najdłużej trwać w węglowym status quo i unikać zmierzenia się z wyzwaniem, jakim jest„Mamy tego już dość, podobnie jak mamy dość czczego gadania polityków. Chcemy zobaczyć skuteczne działania na rzecz klimatu" – powiedziała.