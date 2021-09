Hejter chciał uderzyć w TVP stanem wyjątkowym. Minął się z prawdą o kilkaset metrów [WIDEO]

150 metrów – wydaje się niewiele, a zupełnie zmienia istotę rzeczy. W piątek na Twitterze zaprzyjaźniony z TVN internauta opublikował zdjęcie samochodu ekipy reporterów Telewizji Polskiej twierdząc, że wjechał on bezprawnie na teren objęty stanem wyjątkowym w podlaskiej miejscowości Krynki. Fake newsa Mateusza Wodzińskiego (@Exen na Twitterze) dementuje obecna na miejscu dziennikarka TVP i pokazuje, gdzie naprawdę wykonano zdjęcie.

Stan wyjątkowy obowiązuje od 2 września w pasie o szerokości 3 kilometrów przy granicy z Białorusią. Obejmuje łącznie 183 miejscowości – 115 w województwie podlaskim i 68 w województwie lubelskim.





Stan wyjątkowy w Krynkach i atak na ekipę TVP

BOOM: Krynki, strefa objęta stanem wyjątkowym i zakazem wjazdu dla mediów, pół godziny temu pic.twitter.com/51m5InF3xc — Exen ���� (@Exen) September 10, 2021

Komu zależy na dezinformacji o sytuacji na pograniczu?

STOP KŁAMSTWU W ŻYCIU PUBLICZNYM!!! Wbrew temu co próbują wmówić hejterzy dziennikarze TVP nie złamali przepisów. Stoją ok. 250 metrów przed granicą strefy stanu wyjątkowego. Apeluję o niepowielanie fejków i dezinformacji na czym zależy autorom tego hybrydowego ataku pic.twitter.com/vELSl144Lb — Jarek Olechowski (@OlechowskiJarek) September 10, 2021

Reporterka pokazuje, gdzie znajduje się samochód TVP

Ordynarny fejk jakiegoś totalnego trolla. Reporterzy TVP nie złamali przepisów. Stoją ok. 250 metrów przed granicą strefy stanu wyjątkowego. Na filmie dowód. pic.twitter.com/W1sWDTDwcq — Jacek Kurski PL (@KurskiPL) September 10, 2021

Kim jest twitterowy Exen?

Ok, musicie to zobaczyć. @Exen (Mateusz Wodziński) w TVN24 w roli płaczącego "Mateusza ze wsi Łapicze, który próbował dostać się do sąsiadki", ale mu PiS nie pozwolił.



Autor materiału: Piotr Czaban pic.twitter.com/sNAcPzZV0p — Black (@BlackMcSnow) September 6, 2021

Trzeba Czabanowi oddać, że pomysłowością się wykazał pic.twitter.com/h1Jytk9Dzd — Black (@BlackMcSnow) September 6, 2021

Jedną z nich jest miejscowość Krynki na Podlasiu, gdzie swoje stanowiska ma obecnie kilka dużych redakcji. Nadaje stamtąd także TVP Info. W piątek na Twitterze pojawił się fake news, uderzający w redakcję telewizji.„BOOM: Krynki, strefa objęta stanem wyjątkowym i zakazem wjazdu dla mediów, pół godziny temu” – napisał użytkownik Exen, czyli Mateusz Wodziński. We wpisie sugerował, że dziennikarze TVP złamali przepisy, wjeżdżając na niedostępny teren.Informację zdementował już m.in. dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Jarosław Olechowski podkreślając, że dziennikarze na opublikowanym zdjęciu znajdują się kilkaset metrów od granicy strefy objętej stanem wyjatkowym. „Apeluję o niepowielanie fejków i dezinformacji, na czym zależy autorom tego hybrydowego ataku” – podkreślił.– Proszę spojrzeć, jesteśmy przed Krynkami, czyli miejscowością objętą stanem wyjątkowym. Tutaj stoi nasz samochód służbowy. Tuż obok tego miejsca zostało wykonane zdjęcie opublikowane na Twitterze. Możemy jasno pokazać, że jest to około 150 metrów od strefy objętej stanem wyjątkowym – relacjonuje Urszula Czochańska, która z polsko-białoruskiego pogranicza już piąty dzień relacjonuje widzom wydarzenia.. Jak zaznacza, w każdej relacji podkreśla, że ekipa telewizyjna nie może wjechać do miejscowości objętej stanem wyjątkowym.Fake newsem oburzony jest także prezes TVP Jacek Kurski, określając zamieszanie „ordynarnym fejkiem jakiegoś trolla”.Twitterowy użytkownik Exen to Mateusz Wodziński, który od kilkunastu dni w internecie regularnie narzeka na zabezpieczenie strefy przygranicznej. Ostatnio w reportażu Piotra Czabana na antenie TVN24 występował w roli „Mateusza we wsi łapicze, który próbował dostać się do sąsiadki z sąsiedniej wsi”, co uniemożliwiły mu służby, a reporter jako powód podaje „stan wojenny”.Dziennikarz nie ukrywał zresztą, że z „panem Mateuszem”, czyli twitterowiczem Exen, znają się osobiście.