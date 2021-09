Śmierć 29-latka z Wrocławia. Policja ujawnia nagranie z interwencji [WIDEO]

Policja odpiera zarzuty dotyczące interwencji we Wrocławiu, po której zmarł 29-letni mężczyzna. Rodzina zmarłego oskarżyła funkcjonariuszy o znęcanie się nad mężczyzną. Rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka zaprezentował na konferencji prasowej nagranie z kamery na mundurze jednego z funkcjonariuszy, pokazujące całą interwencję. – Nie możemy też pozwolić na to, aby obrażano polskich policjantów, wprowadzano opinię publiczną w błąd, co może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami – mówił rzecznik policji.

Do zdarzenia doszło na początku sierpnia. Jak przekazała policja, zmarły mężczyzna próbował popełnić samobójstwo i od 10 dni był pod wpływem twardych narkotyków.



Policję wezwał ojciec Łukasza Ł., gdy mężczyzna zamknął się w mieszkaniu. Rodzina obawiała się, że 29-latek może popełnić samobójstwo. Policjanci weszli do mieszkania siłą i obezwładnili Łukasza Ł. Na nagraniu widać, że mężczyzna wymachiwał nożem w kierunku funkcjonariuszy.



Rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji inspektor Mariusz Ciarka powiedział, że mężczyzna zmarł po przewiezieniu do szpitala.



Zobacz także: Skandal w TVN. Komendant pozywa posła PO. Żąda przeprosin i 100 tys.

#wieszwiecej Polub nas