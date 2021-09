Węgierska minister broni Polski: KE przekroczyła granicę

Węgierska minister sprawiedliwości Judit Varga oceniła, że Komisja Europejska „przekroczyła granicę, o której wcześniej myśleliśmy, że nigdy tego nie zrobi”. Jak stwierdziła, to kolejny dowód na to, że Bruksela nie słucha części państw członkowskich.

Komisja Europejska zdecydowała o zwróceniu się do Trybunału Sprawiedliwości UE o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji ws. środków tymczasowych z 14 lipca. Chodzi o Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Zdaniem komentatorów, ma to być kara za obronę polskiej suwerenności.



Rzecznik premiera Węgier Viktora Orbana ocenił to jako „atak Komisji Europejskiej”. – KE swą wtorkową decyzją w bezprecedensowy sposób nadużyła swojej władzy: zaatakowała ustrój konstytucyjny i tożsamość suwerennego państwa członkowskiego, jakim jest Polska – zaznaczył Bertalan Havasi.



Do sporu z UE odniosła się również minister sprawiedliwości Węgier Judit Varga. Jak oceniła na Twitterze, Komisja przekroczyła granicę, o której wcześniej myślano, że nigdy tego nie zrobi.



Polityk zarzuciła też unijnym urzędnikom, że nigdy nie zwracają uwagi na to, co mówią państwa członkowskie.



„Mimo że Warszawa wskazała, że zamierza zawiesić kwestionowany przepis” – zaznaczyła.

