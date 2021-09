Premier: Zamieniliśmy puste obietnice na realizację zadań. „10 programów na 100 dni”

Obecny rząd zamienił puste obietnice, jak miało to miejsce wcześniej, na realizację zadań, dzięki czemu m.in. obecnie w Polsce notujemy najniższe bezrobocie w historii – mówił premier Mateusz Morawiecki na konferencji podsumowującej akcję „10 programów na 100 dni”.

– W polskiej polityce ostatnich kilku lat zamieniliśmy najsłabszą walutę III RP na twardą walutę, to jest zmieniliśmy puste obietnice na realizację, do których się zobowiązujemy i taki charakter ma program Polski Ład. Bo co jest warta polityka, jeżeli miałaby polegać na tym, co tak często obserwowaliśmy do roku 2015, czyli na obiecywaniu, a później te słowa były rzucane na wiatr i z realizacji pozostawało bardzo niewiele? – powiedział premier.



Morawiecki podkreślił, że miejsca pracy były dla rządu jednym z najważniejszych zadań i dodał, że obecnie w Polsce jest najniższe bezrobocie w historii i jedno z najniższych w Unii Europejskiej.



Na początku czerwca premier przedstawił 10 kluczowych obszarów zmian w ramach Polskiego Ładu, które miały być przeprowadzone w ciągu najbliższych 100 dni.





Praca bez podatku

– Pandemia postawiła przed nami ogromne zadania, to czas, który zaburzył ten regularny systemowy, systematyczny wzrost. I dzisiaj „Polski Ład” służyć ma właśnie temu, żebyśmy z powrotem weszli na szybką ścieżkę wzrostu – powiedział Morawiecki.Jak dodał, szybka ścieżka wzrostu to

– Dlatego zdecydowaliśmy się na jedną z największych w historii Polski – jeśli nie największą – obniżkę podatków. To pozostawienie w portfelach Polaków 16,5 mld zł. I stąd nasze kolejne zobowiązanie - realizowane już teraz - przyjęta przez rząd ustawa w wyniku, której do 30 tys. zł zarobków rocznych, Polacy nie będą płacili podatku – powiedział.



Szef rządu wskazał, że to wyższy poziom kwoty wolnej, „czyli pracy bez podatku”, niż we Francji, we Włoszech, Hiszpanii, a nawet w Danii.



– Podobnie ten drugi próg podatkowy podnosimy pierwszy raz od 12 lat – z 85 na 120 tys. zł dla tych Polaków, których zarobki roczne przekraczały 85 tys. zł – wskazał premier.





Emeryci i młode małżeństwa

– Do wysokości 2,5 tys. zł emerytura nie będzie obciążona podatkiem, a dla tych emerytów, którzy czują się na siłach dalej pracować proponujemy pracę bez podatku. Chcemy, żeby ci, którzy mają doświadczenie, dzielili się tym doświadczeniem, żeby uczyli młodszych, a jednocześnie, żeby zarabiali na swój kapitał emerytalny jak najwięcej – powiedział szef rządu.Premier poinformował, że w ramach rządowego funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych samorządy złożyły blisko 8 tys. wniosków o wsparcie finansowe inwestycji. Mówił, że wnioski złożyło 2477 gmin, 360 powiatów z 16 województw.

– Każdy samorząd złożył wnioski i wszystkie samorządy otrzymają środki na realizację tych zadań – zaznaczył i zapewnił, że program inwestycji strategicznych dla samorządów będzie kontynuowany.



Premier zapewnił, że dla każdego małżeństwa, młodych ludzi, którzy będą chcieli kupić mieszkanie, a nie stać ich na wkład własny, państwo zapewni gwarancję wkładu własnego.



Nakłady na służbę zdrowia

Morawiecki zwracał uwagę, że rząd przygotował regulacje dotyczące wzrostu nakładów na zdrowie. Uchwalona w sierpniu przez Sejm nowela ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje osiągnięcie poziomu 6 proc. PKB na ochronę zdrowia w 2023 r. i określa ścieżkę wzrostu do 7 proc. PKB w 2027 r.W czwartek Senat opowiedział się za tym, by. PKB na zdrowie zamiast 7 proc. i by stało się to szybciej. Uchwałą Senatu zajmie się Sejm.

– Wejście w trzecią dekadę XXI wieku chcemy zacząć od naprawy służby zdrowia. Zdaje sobie sprawę, że dziś wokół nas jest dużo oczekiwań, także po stronie służby zdrowia i medyków. W sposób szybszy niż w innych częściach państwa będziemy starali się podnosić wynagrodzenia, by nasi wspaniali medycy (…) mogli w spokoju skupić się na leczeniu pacjentów, na pomocy Polakom – powiedział.



Premier przypominał, że trwa program „Profilaktyka 40 plus”.



Szef rządu akcentował również m.in., że od początku lipca zniesione zostały limity do lekarzy specjalistów. Od 1 lipca nie obowiązują limity do lekarzy specjalistów w opiece ambulatoryjnej i w niektórych świadczeniach w sieci kardiologicznej.



Wcześniej takie limity zniesiono przy pierwszej wizycie w poradniach endokrynologicznej, kardiologicznej, neurologicznej i ortopedycznej.