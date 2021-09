Ważna decyzja ukraińskiego rządu. Ten kościół budowali kijowscy Polacy

Premier Ukrainy Denys Szmyhal podpisał rozporządzenie o przygotowaniach do przekazania kościoła św. Mikołaja w Kijowie tamtejszej parafii rzymskokatolickiej – donoszą ukraińskie media. Co prawda kościół częściowo spłonął w ubiegłotygodniowym pożarze, ale koszty jego remontu ma ponieść rząd. Premier Szmyhal w czwartek odebrał w imieniu społeczeństwa ukraińskiego nagrodę specjalną Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Spotkał się tam też z premierem Mateuszem Morawieckim i deklarował: „Próby siania nieprzyjaźni między Polską a Ukrainą skazane są na niepowodzenie”.

Pożar w kijowskim kościele św. Mikołaja wybuchł w piątek wieczorem. Jak przekazał ukraiński minister kultury Ołeksandr Tkaczenko, stan kościoła ocenią eksperci, by stwierdzić, ile będzie kosztować likwidacja szkód i remont. Według wstępnych ocen fachowców chodzi o co najmniej 75 mln hrywien (około 10,7 mln zł).





Kościół zbudowany przez kijowskich Polaków

У Києві просто зараз горить Костел Святого Миколая.



Цьому місту не звикати втрачати пам'ятки архітектури, але ж не настільки... Будемо сподіватися, катастрофи не станеться. pic.twitter.com/lQg40AHp2s — Націонал-Урбанізм (@_nazurban_) September 3, 2021

Z-ca ambasadora ���� na ����@MGiergon zapoznał się na miejscu ze skutkami pożaru, który uszkodził wieczorem wnętrze budynku kościoła św. Mikołaja, wzniesionego przez kijowskich Polaków ponad sto lat temu. pic.twitter.com/NKMJjlRRBY — PLinUkraine (@PLinUkraine) September 3, 2021

Пожежа в Костелі Святого Миколая у Києві



Відео: Анастасія Руденко pic.twitter.com/uTWlxw7qTB — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ �� (@suspilne_news) September 3, 2021

Nagroda specjalna Forum Ekonomicznego w Karpaczu

Мав за честь отримати пам'ятну відзнаку @Economic_Forum_ для всього українського народу "за мужність у боротьбі за незалежність" на тлі триваючої агресії з боку РФ. Вдячний партнерам за надійну підтримку. pic.twitter.com/ogJ9gVHzik — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 9, 2021

Rozmowa premierów Polski i Ukrainy

Od soboty trwa zbiórka pieniędzy na remont budynku. Tkaczenko zaznaczył, że do sumy zebranej przez biznes resztę środków doda państwo. Dotychczas zebrano 5,8 mln hrywien, dodatkowo firmy publicznie zadeklarowały przekazanie 20 mln hrywien.Świątynia jest ważnym symbolem także dla Polonii – budowali ją ponad 100 lat temu kijowscy Polacy, ale w czasach komunizmu kościół został przekształcony na koncertową salę organową. Teraz – zgodnie z decyzją szefa ukraińskiego rządu – ma wrócić do sakralnego przeznaczenia i zostać przekazana na rzecz kijowskiej parafii rzymskokatolickiej.Kijowscy katolicy od lat prowadzą starania o odzyskanie świątyni, zaprojektowanej w 1909 r. przez polskiego architekta Władysława Horodeckiego.Do 2023 r. ma powstać Dom Muzyki, do którego ma być przeniesiony Narodowy Dom Muzyki Organowej i Kameralnej Ukrainy, obecnie działający w kościele św. Mikołaja.Premier Ukrainy, który zatwierdził proces przygotowań do przekazania kościoła, w czwartek odebrał w imieniu społeczeństwa ukraińskiego nagrodę specjalną Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Jak podkreślono w laudacji, nagroda przypadła społeczeństwu ukraińskiemu za jego wytrwałość. Ostatnie lata nie były łatwe dla naszego sąsiada – siedem lat temu na naszych oczach dokonano zaboru części terytorium Ukrainy i wywołano konflikt wewnętrzny. Zaznaczono też, że społeczeństwo ukraińskie musiało się zmierzyć z tym dramatem.„To społeczeństwo walczy i to społeczeństwo trwa”, stąd tegoroczna nagroda specjalna Forum Ekonomicznego trafia do całego społeczeństwa ukraińskiego.– Dziękuję serdecznie Polsce za solidarność, za wspieranie niepodległej Ukrainy – oświadczył Szmyhal, odbierając nagrodę.Wcześniej szef ukraińskiego rządu spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim. Po rozmowie przekonywał, że „nie ma żadnych kwestii historycznych, które by dzieliły nasze narody, których nie moglibyśmy rozwiązać w duchu dobrosąsiedztwa, wzajemnego rozumienia i wzajemnej powagi”.– Próby siania nieprzyjaźni między naszymi krajami skazane są na niepowodzenie – zaznaczył. – Gdy Ukraińcy i Polacy są razem, jesteśmy razem silni – zapewnił i poinformował, że ponowił zaproszenie premiera Mateusza Morawieckiego do odwiedzenia Ukrainy.