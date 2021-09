Angielscy kibole grożą żonie Kamila Glika. „Chciałbym zobaczyć, jak twoja rodzina umiera”

„Ty pie****na świnio, oby twojej rodzinie stało się coś złego”. „Zdychaj”. „Twój chłopak to martwy piłkarz”. „Chciałbym zobaczyć, jak twoja rodzina umiera” – to wiadomości adresowane do Marty Glik, żony Kamila Glika przesłane za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Żona Kamila Glika ujawniła w piątek, że dostaje pogróżki od angielskich kiboli. To efekt afery po środowym meczu w eliminacjach mistrzostw świata (1:1).



Pod koniec pierwszej połowy spotkania na PGE Narodowym w Warszawie Glik starł się z Kylem Walkerem. Podczas przepychanek Polak złapał Anglika za brodę (na niektórych zdjęciach wyglądało, jakby złapał go za gardło). Wkrótce do awantury dołączyli inni piłkarze i doszło do szerszej konfrontacji.



Glik i Maguire dostali żółte kartki. Anglicy oskarżyli polskich piłkarzy o rasizm. Mimo zaprzeczeń sprawą ma zająć się FIFA.



Teraz żona piłkarza reprezentacji Polski ujawnia wpisy, jakie dostaje od angielskich kiboli.



