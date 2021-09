Tusk twierdzi, że odzyskał miliardy dla Polski. Dlaczego TVN nie przerwało transmisji?

Chyba każdy, kto oglądał o godz. 7.30 wywiad Donalda Tuska, dolewał sobie kawy i przecierał oczy myśląc, że nadal śni. Szef PO krytykował politykę Niemiec ws. Nord Stream 2 i posłów opozycji, którzy urządzali cyrk na granicy z Białorusią. Na koniec stwierdził wręcz, że Komisja Europejska jest w błędzie, bo zabierając Polsce fundusze, ukarze nie PiS, ale zwykłych obywateli. Sugerował, że wytłumaczył to unijnym urzędnikom, więc niebawem deszcz miliardów euro spłynie na polskie domy i gospodarstwa. Tak, to ten sam polityk, który latami groził Polsce wstrzymaniem pieniędzy z UE, a po karaniu Polski stwierdzał: „To optymalna decyzja”.

Gdy Radosław Sikorski w TVN nazwał Pawła Kukiza „durniem” i „sprzedajną szmatą”, dziennikarka nie zareagowała. Gdy Władysław Frasyniuk w TVN nazwał polskich żołnierzy „śmieciami” i „psami”, redaktor w studiu nie interweniował. Gdy w TVN Bartłomiej Sienkiewicz oskarżył policję o „zabijanie ludzi”, nikt nie próbował mu przerwać.



Ocenzurowano natomiast konferencję ministerstwa sprawiedliwości, na której Zbigniew Ziobro tłumaczył, że Unia Europejska stosuje wobec Niemiec podwójne standardy.



Co ciekawe, teraz na podobne – podwójne standardy w stosunku do Niemiec – wskazał Donald Tusk. Dlaczego jego wywiad nie został przerwany, a przynajmniej sprostowany po zakończeniu rozmowy? Przecież Tusk powiedział o NS2: „Uważam, że to jest błąd wynikający z egoistycznej polityki niemieckich interesów”. Z jego słów wynikało, że chociaż straci na tym cała UE, to Berlinowi wolno więcej, niż innym. Że zasady w Brukseli nie są równe dla wszystkich. To jednak dopiero początek.

Tusk w rządzie Morawieckiego?

Rok 2017: Przewodniczący RE, Donald Tusk: Jeśli polski rząd będzie zdecydowany nie uczestniczyć w solidarnym poddziale obowiązków w sprawie uchodźców, to będzie się to wiązało nieuchronnie z konsekwencjami.



Słuchając Donalda Tuska można było odnieść wrażenie, że porzucił Platformę i zapisał się do PiS. Dlaczego?Bo Donald Tusk, którego znamy, mówił w 2017 r. o przyjmowaniu imigrantów, że jeśli PiS się na to nie zgodzi,Straszył karami i odpowiedzialnością. Dziś nie tylko nie zachęcał do wpuszczania nielegalnych imigrantów, ale

Ale jeszcze większe zaskoczenie może budzić to, co polityk mówił o unijnych funduszach. Przekonywał, że te pieniądze nam się należą, bo to miliardy dla Polaków, a nie dla Prawa i Sprawiedliwości. Szok. To znaczy, że Tusk nie tylko planował wprowadzić w Polsce 500+ ( które ponoć miała gotowe Ewa Kopacz) i chciał zatrzymać Nord Stream 2 (chociaż jako szef Rady Europejskiej nic przez lata w tym kierunku nie zrobił), ale twardo sprzeciwia się polityce Komisji Europejskiej wobec Polski.



Przecież wszyscy pamiętamy, jak w 2016 r. ten sam polityk mówił na forum UE, że gdy praworządność w Polsce jest łamana, Bruksela ma „prawo i obowiązek się zaangażować”. Ponieważ nie zgadzał się z polityką rządu PiS, a Komisja Europejska wszczęła procedurę przeciwko Polsce, dodawał: „KE podjęła tę decyzję i jestem absolutnie pewien, że to decyzja optymalna, którą w pełni popieram, bez jakichkolwiek wątpliwości i wahań”.





Nowa narracja szefa PO

Nie ma więc wątpliwości, że Donald Tusk przyjął nową strategię. Po tym, jak KE zagroziła Polsce odebraniem funduszy, polityk PO przestanie teraz kreować się na wroga PiS, który w Brukseli może załatwić Polsce potężne kary i wrogość TSUE. Teraz staje on po stronie Polaków.– podkreślał w TVN Tusk. I możemy mieć pewność, że taka będzie teraz narracja PO i liberalno–lewicowych redakcji.„Ciekawa taktyka Tuska" – przyznała nawet na Twitterze jedna z publicystek „Gazety Wyborczej" i oceniła, że