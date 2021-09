Tusk nie chce kar dla Polski? Dwa zapomniane wystąpienia szefa PO [WIDEO]

Po porannym wywiadzie Donalda Tuska w TVN24 zawrzało. Komentujący oceniają, że słowa szefa PO mogły być zaskakujące dla dziennikarzy sprzyjających mu mediów i działaczy własnej partii. Były szef Rady Europejskiej przekonywał bowiem, że kary finansowe dla Polski są „zupełnie niepotrzebne” i zapewniał, że sam lobbuje w Brukseli za ich odrzuceniem. Wiarygodność tych deklaracji Tuska podważają jego publiczne wypowiedzi m.in. na forum PE, gdzie jasno deklarował poparcie dla „nieuchronnych konsekwencji” i działał bardziej przeciwko interesom Polski.

Tusk na antenie komercyjnej stacji mówił, że mamy do czynienia z dwoma zagrożeniami finansowymi, „które prowokuje polityka PiS-u”. Oceniał, że jednym z nich są kary związane bezpośrednio ze skargą Komisji do Trybunału, związane z istnieniem Izby Dyscyplinarnej”.



– Te ewentualne kary finansowe są dokuczliwe, są zupełnie niepotrzebne (…); ciągle jest czas, żeby zapobiec temu nieszczęściu – mówił lider Platformy Obywatelskiej.





Tusk negocjuje pieniądze, które Polska i tak dostanie

Wciąż nie usłyszeliśmy o choć jednej rzeczy, którą dla Polski załatwił Tusk przez 7 lat w Brukseli. Nagle ma załatwić pieniądze, które wynegocjował Morawiecki, o których wszyscy mówią, że je i tak dostaniemy. Wiecie co, ja też wam załatwię te pieniądze. Proszę o oklaski. https://t.co/PMu6Uk3XGL — Piotr Pałka (@ppalka) September 10, 2021

Dwie zapomniane wypowiedzi Donalda Tusk

Rok 2017: Przewodniczący RE, Donald Tusk: Jeśli polski rząd będzie zdecydowany nie uczestniczyć w solidarnym poddziale obowiązków w sprawie uchodźców, to będzie się to wiązało nieuchronnie z konsekwencjami.#wieszwięcej



Zobacz więcej: https://t.co/o8ST9WEt2j pic.twitter.com/V9T6XXthG9 — tvp.info ���� (@tvp_info) September 10, 2021

Szef PO, któremu po latach przewodniczenia Radzie Europejskiej nie sposób odmówić znajomości w brukselskim establishmencie, zapewnił, że prowadzi rozmowy z przedstawicielami Unii Europejskiej i– I to mogę powiedzieć z zupełnym przekonaniem: ta moja argumentacja, że karanie Polaków za to, co robi rząd, który będzie istniał jeszcze maksimum dwa lata i kilka miesięcy – bo ja jestem o tym przekonany, że to jest możliwe – byłoby rzeczą nierozsądną – powiedział Tusk.Nawet dziennikarka „Gazety Wyborczej” Dominika Wielowieyska zauważyła, że przekaz lidera PO i cały występ w TVN24 były ustawione pod promocję narracji, że „Tusk w Unii załatwi, by pieniądze jednak popłynęły”.Nie brakuje też komentarzy przypominających, że przez lata urzędowania polityka w Brukseli, gdy miał dużo większą sprawczość jeśli chodzi o działania unijnych instytucji, lobbował raczej za karaniem i finansowym uderzeniem w Polskę.W styczniu 2016 r., gdy Polska po raz pierwszy musiała „tłumaczyć się” przed Parlamentem Europejskim – stanowiska naszego kraju broniła wówczas premier Beata Szydło – Donald Tusk jako szef RE podkreślał, że „Unia Europejska ma prawo i obowiązek” upominać władze krajów członkowskich, jeśli „praworządność w danym kraju może być zagrożona”.– Proszę nie oczekiwać tutaj, że z entuzjazmem i satysfakcją będę mówił o procedurze wszczętej wobec Polski. (...) Wierzę, że Komisja działała w dobrej wierze, nie mam co do tego żadnych wątpliwości – mówił o wszczętej przeciw Polsce procedurze. Oceniając metody KE stwierdził wówczas, że „niektóre kroki mogły być łagodniejsze, niektóre mogłyby być twardsze”.Z kolei w maju 2017 r. upominał rząd w Polsce, który protestował przeciwko narzucaniu państwom Wspólnoty kwot uchodźców; ostrzegał, że. – Takie są zasady w Europie – zaznaczył.