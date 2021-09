Wypadek podczas treningu. Kolarz potrącony przez samochód

Utytułowany holenderski kolarz Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) na treningu został potrącony przez samochód. Doznał złamania prawego nadgarstka, co oznacza, że musi zakończyć sezon. Nie wystąpi m.in. w zbliżających się mistrzostwach świata w Belgii.

Ekipa 30-letniego Dumoulina poinformowała, że w piątek zawodnik przejdzie operację i nie ma mowy o ściganiu w najbliższym czasie.



– Jestem bardzo rozczarowany. Czułem się dobrze i wierzyłem, że czeka mnie dobry miesiąc wyścigowy – przyznał Holender.



W styczniu nieoczekiwanie zawiesił karierę, ale po kilku miesiącach wrócił do ścigania i w Tokio został wicemistrzem igrzysk w jeździe indywidualnej na czas. Powtórzył sukces z 2016 roku z Rio de Janeiro.



Dumoulin to jedyny holenderski kolarz, który wygrał Giro d'Italia (2017). W sezonie 2018 zajął drugie miejsce w Tour de France. Ma w dorobku również wygrane etapy we wszystkich wielkich tourach, a także tytuł mistrza świata w „czasówce” z Bergen (2017). Sięgnął też po srebro (2018) i brąz (2014) w tej prestiżowej imprezie.



Najbliższa edycja MŚ potrwa od 19 do 26 września w Belgii.



