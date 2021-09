Merkel tłumaczy, że nie zdążyła zablokować NS2. Lewica: Ona jest kanclerzem od 2005 r.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel miała przyznać w prywatnych rozmowach, że Nord Stream 2 to dla Unii Europejskiej bardzo zły projekt. Wskazywała jednak, że to nie ona podejmowała decyzje w tej sprawie, a gdy chciała zablokować budowę, było już za późno. Jak zauważyła Anna Maria Żukowska z Lewicy, Merkel jest szefową rządu od 2005 r., a Nord Stream 2 zaczęto budować dopiero 13 lat później.

Nord Stream 2 to niemiecko–rosyjski projekt, który dla Berlina i Moskwy stanowi świetny biznes, a dla państw Europy Środkowej i Wschodniej jest potężnym zagrożeniem.



Szef PO Donald Tusk ujawnił w wywiadzie w TVN24, że Angela Merkel bardzo często w rozmowach w cztery oczy mówiła mu: „Tak, ja wiem, że jest to złe dla Unii Europejskiej”.



Zobacz także: Gazprom: Budowa Nord Stream 2 została ukończona



Według Donalda Tuska kanclerz Niemiec podkreślała, że to nie ona podejmowała pierwotną decyzję ws. Nord Stream 2, ale że ta decyzja jest już na takim etapie, że „ona nie może się z niej wycofać”.

#wieszwiecej Polub nas

„Ile lat ona jest kanclerzem? Przypomnę: od 2005 r.” – napisała na Twitterze posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska.



„Pierwsza nitka Nord Stream została położona w 2011 r. Nord Stream 2 zaczęto układać w 2018 r.” – zaznaczyła.



„Biedna Angela, taka bezradna. Nic nie mogła zrobić” – skomentowała Żukowska.



Zobacz także: Nowy gazociąg Gazpromu w Serbii



Budowa Nord Stream 2 została już zakończona. Poinformował o tym rosyjski Gazprom. Na razie nie wiadomo kiedy gaz popłynie z Rosji do Niemiec. W oświadczeniu opublikowanym na jednym z portali społecznościowych rosyjski koncern napisał, że prezes Gazpromu Aleksiej Miller ogłosił, iż w czwartek o godz. 7.45 czasu obowiązującego w Polsce budowa gazociągu Nord Stream 2 została w pełni zakończona.

Ile lat ona jest kanclerzem? Przypomnę: od 2005. Pierwsza nitka #NordStream została położona w 2011 r. Nord Stream II zaczęto układać w 2018 r.

�� Biedna Angela, taka bezradna ���� Nic nie mogła zrobić ����‍♀️ https://t.co/DhKfylPQOD — Anna-Maria Żukowska ����‍♀️ #Lewica ↙️↙️↙️��️‍��☮️ (@AM_Zukowska) September 10, 2021