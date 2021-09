Kolejny kraj UE buduje ogrodzenie. Mają już pierwsze 23 km

Estonia jest kolejnym państwem Unii Europejskiej, które stawia ogrodzenie na wschodniej granicy. Płot o wysokości 2,5 metra ma być wykonany ze stali i zwieńczony drutem kolczastym. Będzie dodatkowo zabezpieczał przed nielegalną migracją oraz wojną hybrydową ze strony Rosji.

Jeszcze kilka lat temu, gdy Grecja odgradzała się od Turcji, a Hiszpania od Maroka, w Europie Środkowej i Wschodniej temat ten był pomijany. Teraz, gdy Rosja i Białoruś próbują destabilizować sytuację w UE przysyłając kolejnych nielegalnych imigrantów, grodzić zaczynają się kolejne państwa naszego regionu: Litwa, Łotwa, Polska.



Jak donosi euractiv.pl, ogrodzenie stawia także Estonia. Państwo to jest bliskie ukończenia pierwszych 25 km płotu, a fiński publiczny nadawca YLE przekazał, że w kolejnym etapie przewidziano budowę następnych 35 km bariery.



„Długość estońskiej granicy z Rosją wynosi ok. 330 km, z czego ok. 130 km to granica lądowa. Egert Belitšev, zastępca dyrektora generalnego ds. ochrony granic w estońskiej policji i straży granicznej oznajmił w rozmowie z YLE, że ogrodzenie to tylko część planowanej reformy. Do 2027 r. granica na całej długości ma być monitorowana w czasie rzeczywistym” – czytamy.

Europa broni się przed polityką Rosji i Białorusi

