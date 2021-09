Trzymał przez rok ciało matki w piwnicy, by pobierać jej emeryturę

Mężczyzna trzymał przez rok zwłoki 89-letniej matki w piwnicy w swoim domu, by pobierać jej emeryturę – poinformowała agencja AFP za austriacką policją. Do wykrycia przestępstwa przyczynił się nowy listonosz.

„Śledztwo wykazało, że ta 89-letnia kobieta zmarła w czerwcu 2020 r., a mężczyzna przechowywał ciało, by dalej pobierać środki” – oświadczyła austriacka policja w komunikacie. Według śledczych mężczyzna od momentu śmierci matki wyłudził około 50 tys. euro.



Do wykrycia przestępstwa przyczynił się nowy listonosz, który chciał osobiście poznać emerytkę. Jej 66-letni syn odmówił, co wzbudziło podejrzenia.



Podczas przesłuchania zatrzymany wyznał, że trzymał ciało w lodzie, bandażach i żwirku dla kota, by ukryć drażniący zapach rozkładających się zwłok. Policjant relacjonujący sprawę dla telewizji publicznej ORF dodał, że „w końcu ciało się zmumifikowało”.



Zatrzymany tłumaczył, że nie miał innego przychodu, a emerytura matki pozwalała mu się utrzymać i opłacać rachunki za dom. Dodał także, że nie byłoby go stać na pogrzeb matki.



Mężczyzna nie wyjawił swojego sekretu również bratu, któremu mówił, że cierpiąca na demencję matka jest w szpitalu i nie ma sensu jej odwiedzać, ponieważ nawet by go nie rozpoznała.



Podejrzanemu postawiono zarzuty oszustwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i ukrywania ciała.