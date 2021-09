Potężna wpadka Szymona Hołowni. „Pan kłamie dla poklasku?”

Szymon Hołownia pochwalił się, że jego nową aplikację ściągnął z sieci m.in. wiceszef MSWiA Maciej Wąsik z PiS. „Co ściągnąłem? Za jakie grzechy?” – zdementował szybko polityk partii rządzącej. Przy okazji wiceminister spraw wewnętrznych zaznaczył, że próba ujawniania cudzych danych w ten sposób jest nieodpowiedzialna.

Szymon Hołownia zaliczył ostatnio potężną wpadkę. Przed kongresem jego partii ogłaszał w mediach, że gościem imprezy będzie ktoś wyjątkowy. Dziennikarze spekulowali m.in. o byłym prezydencie USA Baracku Obamie lub jego małżonce Michelle Obamie. Ostatecznie okazało się, że chodzi jedynie o nową aplikację Polski 2050.



Teraz w rozmowie z Polsat News Hołownia przekonywał, że aplikacja cieszy się ogromnym zainteresowaniem.



„Zauważyliśmy, że ściągnięcia Jaśminy dokonał wiceminister Maciej Wąsik i Krzysztof Bosak. Nie wiemy, czy to na pewno oni, ale to sprawdzimy. To pokazuje, że nasza aplikacja budzi prawdziwe zainteresowanie – stwierdził Hołownia.

Nie od dziś wiadomo, że pobranie z sieci zdjęcia wiceministra i wpisanie w puste pola na imię i nazwisko danych znanej osoby, nie jest wielkim problemem. Właśnie do takiej sytuacji mogło dojść i tym razem.



„Co ściągnąłem? Za jakie grzechy? Nigdy w życiu! Niezły kabareciarz z tego Szymona Hołowni” – napisał w sieci Maciej Wąsik.



„Ale tak na marginesie, na jakiej podstawie prawnej ujawnia pan informacje, kto ściągnął aplikacje? Jest pan administratorem tych danych? Co z ochroną danych? Czy po prostu pan kłamie dla poklasku?” – zapytał wiceminister.