Wybory w Niemczech. Imigranci chcą większej reprezentacji w Bundestagu

Niemal co czwarty mieszkaniec Niemiec jest imigrantem lub potomkiem imigrantów, ale z tej grupy wywodzi się tylko 8 proc. parlamentarzystów – pisze turecka agencja Anatolia. Dodaje, że liderzy społeczności imigrantów chcą większej reprezentacji w parlamencie.

– Społeczności imigrantów od dawna były niedoreprezentowane w niemieckim parlamencie. Tylko nieliczni politycy o imigracyjnych korzeniach zajmowali kluczowe stanowiska – powiedział agencji prezes Wspólnoty Tureckiej w Niemczech (TGD) Gokay Sofuoglu.



Według szefa TGD partie polityczne powinny robić więcej, by promować różnorodność w polityce, zachęcać imigrantów do udziału w życiu publicznym i stwarzać im większe szanse na działanie w polityce.



W wyborach parlamentarnych 26 września 2021 r. będzie głosowało blisko 7 mln niemieckich obywateli o imigranckich korzeniach. To ponad 10 proc. wszystkich głosujących – przypomina agencja Anatolia.





Elektorat o imigranckich korzeniach

– Mam nadzieję, że po wyborach będziemy mieli więcej deputowanych z imigranckimi korzeniami. Bo tym razem więcej osób ze społeczności imigranckich otrzymało wysokie miejsca na układanych przez partie listach wyborczych – zaznacza Sofuoglu.W 167 z 299 niemieckich okręgów wyborczych obywatele z korzeniami imigracyjnymi mogą zaważyć na tym, kto ostatecznie otrzyma mandat deputowanego do Bundestagu – zaznacza w nowym raporcie wspierająca imigrantów organizacja Citizens for Europe (CFE).– Dla partii politycznych imigranci stanowią istotną grupę wyborców – podsumowuje organizacja. I zwraca uwagę, że ich głosy przyciągną te partie, które potrafią dostosować swoją ofertę i listy wyborcze do