Donald Tusk zdradził, co o Nord Stream 2 mówiła mu Angela Merkel

– Tak, ja wiem, że jest to złe dla Unii Europejskiej – miała powiedzieć Donaldowi Tuskowi kanclerz Niemiec Angela Merkel. Jak przyznał polityk PO, budowa Nord Stream 2 jest „wbrew interesom Unii jako całości, już nie mówiąc o Polsce czy Ukrainie”. – Czyli rację mają politycy PiS, że Niemcom wolno więcej? – zapytała Tuska podczas wywiadu dziennikarka TVN24.

Szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk był w piątek gościem TVN24. Polityk mówił o swoich rozmowach w Brukseli, obawach przed Polexitem i nierozsądnej polityce części parlamentarzystów opozycji, którzy aktywnie działali na granicy Polski i Białorusi.



W pewnym momencie Donald Tusk został zapytany o Nord Stream 2.



– Uważam, że to jest błąd i to błąd z kategorii niewybaczalnych, bo z bardzo poważnymi konsekwencjami. Błąd wynikający z egoistycznej polityki niemieckich interesów – zaznaczył.



Tusk dodał, że co ciekawe, Angela Merkel bardzo często w rozmowach w cztery oczy mówiła mu: „Tak, ja wiem, że jest to złe dla Unii Europejskiej”.



Zdaniem Donalda Tuska kanclerz Niemiec miała zaznaczać, że to nie ona podejmowała pierwotną decyzję ws. Nord Stream 2, ale że ta decyzja jest już na takim etapie, że „ona nie może się z niej wycofać”.



Chociaż w kluczowych momentach takich ostrych słów brakowało, teraz Donald Tusk przyznał, że trzeba to ocenić negatywnie. – Uważam, że to jest wbrew interesom Unii Europejskiej jako całości, już nie mówiąc o Polsce czy Ukrainie i w dodatku wszyscy to wiedzą – stwierdził.



Donald Tusk przyznał, że tak bywa, kiedy robią to największe państwa jak Niemcy, że takie zdarzenie kosztuje nas wszystkich dużo więcej.



– Czyli rację mają politycy PiS, że Niemcom wolno więcej? – zapytała prowadząca rozmowę dziennikarka.



– Nie, to nie chodzi o to, komu więcej wolno – odpowiedział Tusk. – Ale kiedy Niemcy zachowują się egoistycznie w Europie, to konsekwencje dla Europy są większe ze względu na rozmiar niemieckiej gospodarki i znaczenie Niemiec. Tu nie ma żadnego usprawiedliwienia – stwierdził.