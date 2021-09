Mafia rumuńskich grzybiarzy obległa Podkarpacie. Boją się nawet leśnicy

Po trzech latach, gdy grzybiarze z Rumunii po raz pierwszy pojawili się na Podkarpaciu, proceder coraz bardziej kwitnie. Choć jako obywatele UE mają prawo do zbiorów w ogólnodostępnych lasach, przedstawiciele Lasów Państwowych alarmują, że grzyby w specjalnych chłodniach są masowo wywożone na zachód Europy. Prokuratura odmawia wszczęcia postępowania, a leśnicy przyznają, że boją się wychodzić w teren, gdy mogą zetknąć się z grupą kilkudziesięciu młodych cudzoziemców.

W ciągu ostatnich lat grzybiarskie pobyty Rumunów się ucywilizowały – mówi cytowany przez „Gazetę Wyborczą” nadleśniczy z Nadleśnictwa Dukla na Podkarpaciu. Dziennik opisuje, że trzy lata temu zbieracze samochodami wjeżdżali w las i dziwili się, że u nas, w przeciwieństwie do Rumunii, jest to zabronione.





Grzyby jadą chłodniami do Niemiec i Francji

Policja pomoże w zabezpieczaniu lasów

#wieszwiecej Polub nas

źródło: „Gazeta Wyborcza”, portal tvp.info

Ostatnio rozbili już obóz na parkingu leśnym w Stasianie, a teraz zamieszkali w jednym z pensjonatów. Nadleśniczy Zbigniew Żywiec zaznacza, że problemem są ilości zbieranych przez nich grzybów, które codziennie wywożone są z Polski.„Wiem, że te grzyby jechały do Niemiec, do Francji.” – wyjaśnia rozmówca „GW”.Rumuni martwią też mieszkańców – i nie chodzi już tylko o to, że okoliczne lasy są. Coraz głośniej mówi się także o kwestiach bezpieczeństwa.Gdy w ubiegłym roku sprawa została zgłoszona Prokuraturze Rejonowej w Krośnie, ta odmówiła wszczęcia postępowania z powodu braku podstaw prawnych. Zbieracze, póki nie łamią przepisów, mogą korzystać z lasów.Leśnicy przyznają, że mają obawy przed wyjściem na obchód, gdzie mogą natknąć się na grupę kilkudziesięciu młodych mężczyzn. Zapowiadają też, że, a wspierać ich mają także policjanci.