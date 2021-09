Po 18 latach Słowacja znów będzie gościć papieża. Franciszek przyleci do Bratysławy w niedzielę po południu z Budapesztu. Na Słowacji był trzy razy Jan Paweł II; po raz pierwszy w okresie demokratycznych przemian w Europie w 1990 r., gdy była jeszcze częścią Czechosłowacji.

Tamta dwudniowa podróż 31 lat temu minęła pod znakiem gestów i słów wsparcia w chwili przełomu po upadku komunizmu, gdy trwała odbudowa demokratycznych instytucji w Europie Środkowo-Wschodniej.



Polski papież przybył po upadku żelaznej kurtyny w pierwszej kolejności właśnie do Czechosłowacji na zaproszenie prezydenta Vaclava Havla. Stamtąd skierował wiele ważnych słów do wszystkich krajów przeżywających historyczne przemiany.



Pobyt na Słowacji zaczął się od papieskiego gestu, który nabrał wielkiego politycznego znaczenia. Po przylocie na lotnisko w Bratysławie Jan Paweł II ucałował ziemię, co czynił wyłącznie w niepodległych odwiedzanych krajach. To wydarzenie uznano za swoiste symboliczne uznanie niezależności Słowacji jeszcze zanim stała się niepodległym państwem.



W homilii na mszy na lotnisku w Bratysławie 22 kwietnia 1990 r. mówił: „Długo czekaliśmy na to spotkanie, przez długi czas papież napotykał zamkniętą granicę. Ale nareszcie nadszedł dzień spełnienia naszych wspólnych pragnień, naszych najskrytszych oczekiwań”.

Przypomniał tragiczne dzieje słowackiego Kościoła i jego wiernych, mówiąc: „Biskupi wtrącani do więzień, upokarzani, pozbawiani praw, maltretowani. Księża zastraszani, atakowani, z zakazem pełnienia posługi, duchowni wyrzucani z klasztorów i więzieni, zakonnice, którym zabraniano pełnienia posługi na rzecz ubogich”.



„Rodzice zmuszani do ograniczania edukacji chrześcijańskiej swojego potomstwa; dzieci kształcone w obłudzie, z której pierwszą było zanegowanie Boga. Tyle osób cierpiało z powodu swej wiary” – powiedział papież.



Niepodległą Słowację odwiedził na przełomie czerwca i lipca 1995 roku. W bratysławskiej katedrze pod wezwaniem świętego Marcina spotkał się z duchowieństwem. W tym samym miejscu odbędzie się takie spotkanie z udziałem Franciszka.

Jan Paweł II odwiedził wówczas sanktuarium maryjne w Szasztinie, gdzie na zakończenie swej wizyty mszę odprawi także papież Bergoglio.

W Koszycach papież przewodniczył kanonizacji trzech pochodzących stamtąd duchownych – męczenników: Polaka Melchiora Grodzieckiego, Marka Kriża i Stefana Pongracza. Odwiedził również Preszów; to tam Franciszek będzie przewodniczyć liturgii bizantyjskiej.



W tych dniach mija 18. rocznica wizyty Jana Pawła II na Słowacji, jednej z ostatnich jego podróży: 102. z łącznie 104. Była ona dużym wyzwaniem dla papieża ze względu na jego pogarszający się stan zdrowia oraz coraz bardziej widoczne cierpienie.



Papieskie przemówienia odczytywali inni duchowni, bo miał już bardzo poważne kłopoty z wyraźnym mówieniem. Media z niepokojem relacjonowały tę wizytę, skupiając się często na stanie zdrowia papieża.







Podczas pielgrzymki w dniach od 11 do 14 września 2003 roku był w Trnawie, odprawił msze w Bańskiej Bystrzycy, gdzie także przyjechało wielu Polaków i w Rożniawie. Na mszach tych było 150-170 tys. osób.

Na błoniach w Bratysławie beatyfikował greckokatolickiego biskupa Bazylego Hopko i zakonnicę Zdenkę Schelingovą, ofiary prześladowań w czasach komunizmu.



Polski papież spotkał się z przedstawicielami innych wyznań chrześcijańskich i z głównym rabinem Słowacji. Udał się też z wizytą do chorych i niepełnosprawnych, co w jego stanie zdrowia było szczególnie poruszającym wydarzeniem.



Po raz ostatni zobaczył też wtedy Tatry z pokładu samolotu.