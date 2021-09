Pod Warszawą będą serwisować pociski rakietowe

Wojskowe Zakłady Elektroniczne w Zielonce jeszcze w tym roku zajmą się serwisem pocisków NSM będących uzbrojeniem Morskiej Jednostki Rakietowej. Umowę zapowiedział Krystian Chmielewski, prezes produkującej pociski firmy Kongsberg Defence w Polsce, która z podwarszawskimi zakładami zawiązała konsorcjum. Pierwszym klientem jest Wojsko Polskie.

Kontrakt z 18. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym, o wartości ponad 200 mln zł, podpisano podczas trwającego w Kielcach Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Prace będą polegać na ponownej certyfikacji pocisków.





Recertyfikacja pocisków w Polsce zamiast Norwegii

Podpisanie umowy o konsorcjum Kongsberg-WZE i zawarcie kontraktu między WZE a wojskiem wiążą się z zobowiązaniami offsetowymi towarzyszącymi umowie ws. norweskich pocisków, zawartej w 2014 r.– W sierpniu WZE otrzymały finalne certyfikaty i licencje na serwisowanie rakiet. To zgodne z umową z 2014 r. podpisaną między Kongsberg a polskim rządem – powiedział Chmielewski.Dodał, że gdyby nie podpisane na targach umowy, recertyfikacja pocisków musiałaby się odbywać w Norwegii – macierzystym kraju firmy.Jak wyjaśnił prezes, poziom pierwszy serwisu, którego dotyczy umowa, obejmuje logistykę – transport rakiety z bazy wojskowej do WZE w Zielonce, poddanie pocisku testowi sprawności jego urządzeń, rozłożeniu go na główne komponenty –