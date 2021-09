Putin i Łukaszenka uzgodnili programy integracyjne Państwa Związkowego

Przywódcy Rosji i Białorusi, Władimir Putin i Alaksandr Łukaszenka, uzgodnili w czwartek programy integracji gospodarczej obu państw, tzw. mapy drogowe integracji. O wynikach spotkania w Moskwie, na którym omawiano 28 „map drogowych”, poinformowali na konferencji prasowej.

– 28 programów zostało uzgodnionych – powiedział Putin zaznaczając, że uzgodniono wszystkie. Wyjaśnił, że celem programów jest „ujednolicenie ustawodawstwa, zrównanie warunków działalności podmiotów gospodarczych dwóch krajów, zbudowanie jednolitych rynków finansowych i energetycznych”.

Chodzi też o utworzenie „jednolitej przestrzeni transportowej” i o „kształtowanie i realizację wspólnej polityki w przemyśle i rolnictwie” – dodał.



Putin zapowiedział, że programy zostaną zatwierdzone w piątek i przekazane do rozpatrzenia Najwyższej Radzie Państwowej Państwa Związkowego Białorusi i Rosji. Wcześniej informowano, że w piątek w Mińsku spotkają się przedstawiciele rządów obu krajów. Posiedzenie rady powinno się odbyć do końca roku.



Prezydent Rosji poinformował też, że oba kraje ustaliły główne kierunki budowania w przyszłości wspólnej polityki kredytowej, integracji swoich systemów płatniczych i „stworzenia wspólnej przestrzeni płatniczej”.



Do 1 stycznia 2023 r. „zostanie podpisany dokument o stworzeniu jednolitego rynku gazu” – zapowiedział Putin. Wskazał, że możliwe jest też utworzenie jednolitych rynków ropy, produktów naftowych i energii elektrycznej.



Putin wyjaśnił, że cena gazu dla Białorusi w 2022 r. pozostanie na tegorocznym poziomie. Mińsk płaci teraz 128,5 dolarów za 1 tys. m sześc. gazu. Prezydent Rosji zaznaczył, że na rynku europejskim cena ta wynosi 650 dolarów.



Zapewnił ponadto, że Białorusi i Rosjanie będą mieć „równe prawa i możliwości w sferze gospodarczej i socjalnej”.



Nie wykluczył powołania w przyszłości wspólnego związkowego parlamentu Rosji i Białorusi, ale zastrzegł, że „przede wszystkim trzeba zająć się gospodarką”. Potem „w naturalny sposób wszystko będzie wymagało dodatkowych regulacji, w tym - być może - na szczeblu parlamentu związkowego” – mówił Putin. Przekonywał, że należy zbudować fundament gospodarczy, by pójść dalej naprzód, w tym w kierunku politycznym.



Łukaszenka poinformował, że na razie oba kraje nie będą wprowadzać wspólnej waluty. Kwestię tę odłożono za radą ich banków centralnych. – Jednak nie znaczy to, że do niej nie powrócimy – zastrzegł.



Oświadczył, że w programach integracji Białorusi i Rosji nie ma niczego złego dla obywateli obu państw, wbrew krytyce – jak to ujął – „tak zwanych opozycjonistów”.



„Mapy drogowe” nie zostały nigdy opublikowane. Łukaszenka obiecał, że nastąpi to wkrótce.



Rozmowy o integracji w ramach państwa związkowego nabrały tempa, pod naciskiem Rosji, od 2017 r., ale toczyły się z przerwami. Powodem były spory dotyczące m.in sfery naftowo-gazowej. 9 sierpnia Łukaszenka powiedział, że oba kraje „na danym etapie” zrezygnowały z „mapy drogowej” dotyczącej integracji politycznej.



