Skończył przyrządzać mefedron, gdy wpadli policjanci

Dwie narkotykowe manufaktury produkujące mefedron i BMK zlikwidowali funkcjonariusze CBŚP w Toruniu i okolicach. Wpadł też 36-letni „chemik”, który tak sprytnie zorganizował pracę, że jedna linia produkcyjna wytwarzała odpowiednie prekursory, a druga – gotowy towar. Podczas przeszukań przejęto ok. 9 kg suszącego się mefedronu.

Mefedron, a właściwie pochodne tego popularnego dopalacza, także w Polsce sprzedaje się bardzo dobrze. Według niektórych bazujące na jego strukturze dopalacze, jak 3 MMC lub 4 MMC, są popularniejsze wśród młodych ludzi niż amfetamina i inne narkotyki syntetyczne.



Spożycie substancji rośnie także za sprawą dobrego środka do chemsex, czyli uprawiania seksu pod wpływem środków zwiększających doznania. U dilera gram tego towaru kosztuje ok 60-70 zł plus koszty dojazdu do klienta.



Internetowe sklepy z dopalaczami oferują 5 g takich substancji już od 200 zł.

Rozdzielił produkcję na dwa „laboratoria”

Jakiś czas temu policjanci CBŚP z Bydgoszczy dostali cynk, że w Toruniu lub okolicach działa nowy producent oferujący mefedron. Namierzanie „chemika” i jego tzw. laboratorium zajęło jednak trochę czasu.Przed kilkoma dniami funkcjonariusze CBŚP wkroczyli na teren posesji wynajmowanej przez 36-letniego mężczyznę. W pomieszczeniach gospodarczych natrafili na linię produkcyjną narkotyków syntetycznych oraz 9 kg mefedronu.

Towar był mocno wilgotny, co oznacza, że powstał niedługo przed wkroczeniem policji.



Funkcjonariusze natrafili także na zestaw chemikaliów wykorzystywanych do produkcji BMK, który z kolei jest niezbędny w wytwarzaniu amfetaminy i jej pochodnych.



Na miejscu nie znaleziono części chemikaliów, bez których nie powstanie mefedron. Okazało się, że znajdowały się w piwnicy wynajętej w okolicach Torunia. Tam też działało „laboratorium” niezbędne do pierwszej fazy produkcji „mefki”.



W Prokuraturze Rejonowej Toruń Centrum-Zachód mężczyźnie przedstawiono zarzut wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowych. „Chemikowi”, który został aresztowany, grozi do 15 lat więzienia.



