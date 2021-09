„Linda” oskarżona o wysyłanie kobiet do Francji, w stylu „afery dubajskiej”

Porsche Cayenne warte 175 tys. zł to jeden z prezentów, jakie miała sobie sprawić Katarzyna J. ps. „Linda” dzięki zyskom z wysyłania prostytutek na tour po Francji, głównie do apartamentów w Paryżu. Lubelskie „pezety” oskarżyły ją i jeszcze jedną osobę o kierowanie międzynarodowym gangiem czerpiącym korzyści z prostytucji.

Sprawa gangu „Lindy” jest podobna do afery „Dziewczyn z Dubaju”. W obu przypadkach chodziło o wysyłanie kobiet „do pracy” za granicę.



I tu się podobieństwa kończą. „Dubajki” (wśród nich modelki, gwiazdki różnego kalibru) trafiały do prywatnych apartamentów czy na jachty arabskich książąt lub europejskich milionerów.



Wcześniej pośrednik wybierał „towar” z propozycji przesłanych mu e-mailem przez organizatorkę wyjazdów. Kiedyś taką kobietę nazwano by „burdelmamą”, teraz określa się je mianem menadżerek.

#wieszwiecej Polub nas

Menadżerką taką była także wedłu Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej Katarzyna J. – znana lepiej jako „Linda”. O jej przeszłości śledczy mówią tylko, że branża, o której mowa, była jej doskonale znana.

Sutenerski konkurs piękności

Lubelskie „pezety” oskarżyły Katarzynę J. i jeszcze jedną osobę m.in. o kierowanie międzynarodową zorganizowaną grupą przestępczą i czerpanie korzyści majątkowych z prostytucji. Grozi za to do 10 lat więzienia.Z ustaleń śledczych wynika, że. Kobiety miały przesłać jej swoje naturalne zdjęcia, a wtedy zapadała decyzja, czy się nadaje do pracy.Po przejściu tej swoistej selekcji wybranki czekała profesjonalna sesja zdjęciowa. Potem wystarczyło załatwić formalności i dziewczyna wyjeżdżała do Francji na tzw. tour.. „Wyjazd” trwał od kilku do kilkunastu dni, w zależności od powodzenia prostytutki. Te zaś musiały oddawać „Lindzie” 30-40 proc. zarobionych pieniędzy.Mało tego, menedżerka nakłaniała już zwerbowane kobiety, aby szukały wśród znajomych, kolejnych chętnych na „tour” po Francji.

Pogrążona przez podwładne

źródło: portal tvp.info

Śledczy z Lublina ustalili personalia 20 kobiet pracujących dla „Lindy”. Udało się jej namówić do składania zeznań.To na tej podstawie prokuratorzy wyliczyli, że. Nieoficjalnie przyznają zaś, że suma to może być znacznie wyższa.Może o tym świadczyć zabezpieczenie w sprawie na poczet przyszłych kar i grzywien majątku. W tym są m.in. nieruchomości o wartości ok. 4,6 mln zł, porsche cayenne (za 175 tys. zł) i ok. 500 tys. zł w gotówce.