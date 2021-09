„Tak się nie robi w dyplomacji”. Nie będzie spotkania Duda – Merkel

W sobotę Angela Merkel przyjedzie z wizytą do Warszawy, gdzie spotka się m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim. Nie dojdzie jednak do rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą – choć ogłaszała to strona niemiecka. Okazuje się, że biuro Merkel wpierw podało do publicznej wiadomości termin spotkania z głową państwa polskiego, a później dopiero zabiegało o zgodę z Pałacu Prezydenckiego.

Jak informowała na początku tygodnia Kancelaria Premiera, w sobotę 11 września Mateusz Morawiecki spotka się z kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Angelą Merkel, która będzie przebywała z wizytą w Polsce.





Niemcy ogłosili spotkanie bez kontaktu z Andrzejem Dudą

„Przepraszali nas za to, ale...”

„Rzeczpospolita” podała w czwartek, że Niemcy wystosowali zapytanie w sprawie spotkaniaz prezydentem Andrzejem Dudą. Dziennik donosił, że na kilkadziesiąt godzin przed wizytą Pałac Prezydencki nie odpowiedział na zapytanie.Teraz kulisy dyplomatycznych rozmów ujawnia Wirtualna Polska. Jak czytamy, prezydent i jego otoczenie nie zamierzali przystać na taki sposób załatwiania spraw, że o zgodę Andrzeja Dudy Niemcy zabiegają dopiero po ustaleniu i ogłoszeniu terminu.Osoba z otoczenia prezydenta dodaje, że propozycja spotkania, jego termin i warunki, nie były ustalane z Andrzejem Dudą. Ostatecznie do spotkania nie dojdzie.– O spotkaniu z kanclerz Merkel prezydent Polski dowiedział się z komunikatu niemieckiej strony. Dopiero później przedstawiciele ambasady zgłosili się do Kancelarii Prezydenta, by umówić spotkanie. Tak się nie robi w dyplomacji. Niemiecka strona przepraszała nas za to, ale prezydent miał już wcześniej zaplanowane aktywności w sobotę 11 września – czytamy.W rozmowie z PAP szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch wyjaśnił, że Andrzej Duda od lipca ma zaplanowany na sobotę udział w obchodach rocznicy powstania śląskiej „Solidarności”. Z kolei w piątek będzie rozmawiał z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem.