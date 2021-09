Niebezpieczna substancja w suplementach diety. GIS ostrzega

Główny Inspektor Sanitarny wydał w czwartek ostrzeżenia przed zanieczyszczeniami w suplementach diety. Niebezpieczna substancja znalazła się w niektórych partiach produktów Biowap Osteo D3, Biowap Osteo D3 + K2 oraz Molekin Osteo.

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany o wycofaniu przez Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. partii suplementów „Biowap Osteo D3” (partie: V 011120 i V 021120 z datą minimalnej trwałości do 10.2022, V 010321 z datą do 01.2023 i V 010621 z datą do 04.2023) oraz „Biowap Osteo D3 + K2” (partie: V 061220 i V 071220 z datą do 10.2022, V 081220 z datą do 11.2022 oraz V 020321 i V 030321 z datą do 02.2023). Suplementy te są sprzedawane w opakowaniach po 60 tabletek.



Powodem wycofania jest zastosowanie do ich produkcji węglanu wapnia zanieczyszczonego 2-chloroetanolem. Jest to substancja pochodna tlenku etylenu, który jest szkodliwy dla zdrowia. Obecność tej substancji w żywności w Unii Europejskiej jest niedozwolona.



Z kolei firmy Natur Produkt PHARMA Sp. z o.o. oraz Natur Produkt ZDROVIT Sp. z o.o. wycofują niektóre partie suplementu diety „Molekin Osteo” w opakowaniu po 60 tabletek (chodzi o partie 265564 i 265566 z datą trwałości do 05.2023 oraz 270023 i 270283 z datą do 06.2023). Również w tym przypadku powodem wycofania jest zastosowanie do ich produkcji węglanu wapnia zanieczyszczonego 2-chloroetanolem.





