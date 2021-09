Jaki o „upolitycznieniu” sądów. Podał przykłady [WIDEO]

Pan poseł próbuje nam wmówić, że w Niemczech, gdzie (o wyborze sędziów) decydują sami politycy – tam jest system nieupolityczniony, a w Polsce, gdzie jednak sędziowie w większości o tym decydują, jest systemem upolitycznionym. To przecież logiczny absurd – powiedział w TVP Info europoseł PiS Patryk Jaki, odpowiadając obecnemu w studiu posłowi PO Robertowi Kropiwnickiemu. Odnosząc się do tych zarzutów polityk opozycji stwierdził w programie „Gość Wiadomości”, że „papier jest cierpliwy i wszystko przyjmie”.

We wtorek Komisja Europejska zwróciła się do TSUE o ukaranie Polski za lekceważenie jego lipcowych orzeczeń w sprawie sądownictwa.





Jak wybierani są sędziowie w Polsce i w Niemczech?

Na antenie TVP Info o wniosku KE dyskutowali Patryk Jaki i. Europoseł PiS podkreślał, że zarzuty dot. niezależności polskiego wymiaru sprawiedliwości są bezpodstawne i wskazywał, że przed reformą sędziowie do Krajowej Rady Sądownictwa wybierali się sami, a teraz wybiera ich 3/5 Sejmu. – Taką większością Zjednoczona Prawica nie dysponuje – podkreślił.Jaki wskazywał przy tym, że w Niemczech analogiczna do KRS rada składa się z samych ministrów sprawiedliwości i ludzi przez polityków wskazanych. – Jak to jest, że urzędnicy UE uważają, że w Polsce wybór sędziów przez sędziów jest upolityczniony, a w Niemczech, gdy decydują tylko politycy, nie jest upolityczniony? – dopytywał przedstawiciela opozycji.Poseł PO odpowiedział: „Bardzo prosto, z tego powodu, że papier jest cierpliwy i wszystko przyjmie. Napisaliście ustawy, pokazujecie, że w Hiszpanii, Niemczech. Tylko że. Jak oni widzą, że afery są nierozliczane, że sędziowie nominowani do Izby Dyscyplinarnej są głównie byłymi kolegami ministra sprawiedliwości”.– Dzisiaj ten pasztet musi rozwiązać parlament; rząd ma inicjatywę ustawodawczą – stwierdził Kropownicki.Europoseł PiS zwracał uwagę na niejasność pojęcia „standardu stosowania przepisów”.

– Pan poseł próbuje nam wmówić, że w Niemczech, gdzie decydują sami politycy, tam nie jest system upolityczniony, a w Polsce, gdzie jednak sędziowie – którzy panu się nie podobają, ale jednak sędziowie – w większości o tym decydują, jest systemem upolitycznionym. To przecież logiczny absurd – stwierdził eurodeputowany.





Kropownicki: Chcecie ręcznie sterować wyrokami

– Ale w Niemczech i w innych krajach żaden sędzia nie odpowiada za legalnie wydane wyroki. A u nas sędziego Juszczyszyna czy Tuleję ludzie wskazani przez ministra skazują tylko dlatego, że im się wyroki nie podobają. Chcecie ręcznie sterować wyrokami – stwierdził Kropiwnicki.przypomniał, że „w Niemczech ostatnio prezesem jednego z trybunałów federalnych został polityk prosto z Bundestagu”. – I pan poseł próbuje nam powiedzieć, że tam jest system nieupolityczniony – podsumował.