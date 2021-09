Minister sprawiedliwości zarządził przerwę w pracy sędziego z Częstochowy

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zarządził przerwę w czynnościach służbowych sędziego Sądu Okręgowego w Częstochowie Adama Synakiewicza – potwierdził rzecznik tego sądu Dominik Bogacz.

– Rzeczywiście do sekretariatu prezesa wpłynęło dzisiaj takie pismo z wczorajszą datą. Minister poinformował, że zarządził przerwę w czynnościach służbowych sędziego Synakiewicza do czasu podjęcia uchwały w jego sprawie przez sąd dyscyplinarny, jednak na okres nie dłuższy niż miesiąc – poinformował sędzia Dominik Bogacz.





Skąd taka decyzja?

Sędzia przebywa na urlopie

Dodał, żeW pierwszym sędzia zgłosił zdanie odrębne, zasiadając w trzyosobowym składzie orzekającym, w drugim przypadku, gdzie orzekał jednoosobowo, uchylił wyrok sądu pierwszej instancji i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia.Sędzia Synakiewicz motywował swoje decyzje tym, że w sprawach tych orzekał sędzia powołany przez obecną Krajową Radę Sądownictwa, co budziło wątpliwości co do prawidłowości powołania takiego sędziego.Czynności wyjaśniające w tej sprawie podjął zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Przemysław Radzik, według któregoPrzemysław Radzik miał w pierwszych dniach września zwrócić się do prezesa częstochowskiego sądu Rafała Olszewskiego o zarządzenie przerwy w czynnościach służbowych sędziego Synakiewicza – taką decyzję może podjąć tylko prezes sądu lub minister sprawiedliwości – ale prezes ocenił, że nie ma do tego podstaw.

Sędzia Adam Synakiewicz przebywa obecnie na zaplanowanym wcześniej urlopie, który dobiegnie końca w ostatnich dniach września. – Decyzja co do terminów spraw prowadzonych przez sędziego Synakiewicza, wyznaczonych na koniec września, należy do przewodniczącego wydziału, w którym sędzia pracuje – wyjaśnił Dominik Bogacz.





Odwołanie w 2018 roku

Sędzia Synakiewicz był w przeszłości prezesem częstochowskiego Sądu Okręgowego.Jak informowało wówczas Ministerstwo Sprawiedliwości, przyczyną miała być niska efektywność pracy podległego mu sądu; sędzia Synakiewicz zdecydowanie odpierał te zarzuty.Na stanowisku prezesa zastąpił go wtedy Rafał Olszewski – wcześniej wieloletni wiceprezes SO w Częstochowie, który orzekał też w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach i pełnił funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego.Informację na temat zarządzenia przerwy w pracy sędziego Synakiewicza podała w czwartek jako pierwsza częstochowska „Gazeta Wyborcza”.