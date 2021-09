Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego. Ważne informacje dla uczestników

Archidiecezja Warszawska przekazała najważniejsze informacje dla uczestników beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej, która odbędzie się w niedzielę 12 września o godz. 12:00 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

O godz. 9:00 Świątynia Opatrzności Bożej zostanie otwarta dla wiernych. O godz. 10:30 rozpocznie się przygotowanie duchowe, a o godz. 12:00 msza święta z obrzędem beatyfikacji pod przewodnictwem kard. Marcello Semeraro.



Uczestnictwo w uroczystościach beatyfikacyjnych możliwe jest dla osób posiadających karty wstępu. Pozostałe osoby są proszone o łączność duchową poprzez udział w transmisji.



Prezbiterzy, którzy otrzymali karty wstępu do koncelebry w Świątyni Opatrzności Bożej, wchodzą od ulicy Prymasa Augusta Hlonda, przez dolny kościół do zakrystii dolnej od godziny 9:00 do godziny 11:00. Księżą powinni zabrać ze sobą alby i cingulum.



Po otrzymaniu szat liturgicznych, zajmują miejsca w sektorze dla koncelebransów w Świątyni Opatrzności Bożej i powinni mieć założone maseczki.





Potrzebna karta wstępu

Ze względu na pandemię COVID-19 i związane z nią obostrzenia sanitarne

Przybywający na beatyfikację proszeni są o niewnoszenie do sektorów ostrych przedmiotów, szklanych naczyń itp. rzeczy, stanowiących potencjalne zagrożenie dla ludzi, a także o stosowanie się do zaleceń służb porządkowych.



W sektorach wodę pitną będą rozdawali harcerze, a wszelkie informacje będzie można uzyskać od służb porządkowych.



Wszyscy uczestnicy uroczystości w świątyni proszeni są o zaopatrzenie się w maseczki i poddanie się obowiązującym rygorom sanitarnym.

źródło: beatyfikacja.info

dlatego do świątyni należy przybyć w nieprzekraczalnym czasie, czyli od godz. 9:00 do 11:00.Ze względu na brak miejsc parkingowych w okolicach Świątyni Opatrzności Bożej prosimy o korzystanie z parkingów P+R oraz komunikacji miejskiej.W dniu beatyfikacji dla wszystkich pojazdów (oprócz dysponujących przepustkami organizatorów) będzie wyłączona z ruchu ul. Hlonda do godz. 17.00, na odcinku od al. Rzeczpospolitej do ul. U. Ledóchowskiej. Nie będzie możliwy także wjazd na parking przy Świątyni dla pojazdów bez przepustek.W godz. 0.00 do 20.00 wyłączony z ruchu będzie także jeden pas al. Rzeczpospolitej na odcinku od. ul. Sobieskiego do ul. Hlonda, z zachowaniem ruchu autobusów miejskich i przystanków na tym odcinku.Pielgrzymi mogą zostawić samochody na zaznaczonych na załączonej mapie parkingach ,,Parkuj i jedź (P+R)” usytuowanych przy stacjach metra (wyszukujemy w google maps według wzoru: P+R Metro np. Młociny itd.) bądź na innych, wybranych parkingach na terenie miasta i korzystać z komunikacji miejskiej.Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://beatyfikacja.info