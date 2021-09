Orszak Dziejów w przeddzień beatyfikacji kard. Wyszyńskiego

W przeddzień beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego, w sobotę 11 września o godz. 16.00 na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie odbędzie się Orszak Dziejów. Będzie to przemarsz postaci historycznych: królów, książąt, dowódców, pisarzy i poetów, duchownych i świętych, odkrywców i naukowców, zasłużonych dla naszej Ojczyzny, od Mieszka I do Jana Pawła II.

Orszak Dziejów ma być nową propozycją w kalendarzu warszawskich wydarzeń miejskich. Jest to widowisko historyczne mające na celu upamiętnienie wielkich Polaków na przestrzeni dziejów.



– Młodzi dziś często zapominają, że mamy w naszej historii wielkich Polaków. W ten niekonwencjonalny sposób, poprzez wyjście na ulicę rodziców przebranych za postacie historyczne, chcemy przybliżyć tych, którzy budowali nasz kraj. W Orszaku Dziejów będzie można zobaczyć więc m.in. Bolesława Chrobrego, Jana III Sobieskiego, św. Kingę, Mikołaja Kopernika czy Ignacego Jana Paderewskiego. Będą także postacie wszystkim znane i bardzo rozpoznawalne, jak Adam Mickiewicz, Jan Paweł II, czy właśnie kard. Stefan Wyszyński – wyjaśnia Anna Murawska, organizator i reżyser Orszaku Dziejów.



Jej zdaniem dzieci powinny znać historię Polski, a ważne nazwiska z jej dziejów nie mogą pozostać tylko nazwami szkół i ulic. – Mamy nadzieję, że organizując Orszak Dziejów, zainspirujemy rodziców, a przede wszystkim młodzież i dzieci, do pytań i rozmów. W tym celu przygotowaliśmy także rodzinną grę historyczną, którą będzie można rozegrać w trakcie przemarszu – dodaje Anna Murawska.



W tym roku główny akcent położony został na poznanie osoby Prymasa Tysiąclecia. W programie wydarzenia, obok przemarszu postaci historycznych, znajdzie się także spektakl o kard. Wyszyńskim, przybliżający jego postać oraz nauczanie. Scenariusz przedstawienia oparty jest na prymasowskim orędziu Społecznej Krucjaty Miłości, czyli programie odnowy życia codziennego, poprzez oddziaływanie miłością w najbliższym otoczeniu: w rodzinie, w domu, w pracy, wśród przyjaciół, na wakacjach.



Organizatorzy mają nadzieję, że Orszak Dziejów będzie okazją do spotkań z zasłużonymi postaciami, do poznania ich życiorysów, osiągnięć, dzieł naukowych i literackich. W przeddzień beatyfikacji prymasa Wyszyńskiego wydarzenie może wzbudzić refleksję nad jego słowami: „Czas to miłość! (...) Całe nasze życie tyle jest warte, ile jest w nim miłości”.

źródło: KAI

Organizatorami Orszaku Dziejów są: Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego oraz Uczniowski Klub Sportowy Żagle.Partnerami wydarzenia są z kolei: Instytut Pamięci Narodowej, Zamek Królewski w Warszawie, Szkoły Stowarzyszenia Sternik Żagle i Strumienie, SP i LO Sióstr Nazaretanek w Warszawie, Skauci Europy, Teatr Biedronka i Stowarzyszenie Rodzina Rodzin.