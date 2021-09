Kara za potajemne zdjęcie prezerwatywy? Parlamentarzystka przygotowała projekt

Kalifornia jako pierwszy amerykański stan jest o krok od karania za tzw. stealthing, czyli potajemne zdejmowanie prezerwatywy. Do gubernatora Gavina Newsoma trafił projekt zmian w prawie cywilnym. Nowych przepisów domagała się parlamentarzystka Cristina Garcia z Partii Demokratycznej. Popierający ją kalifornijscy dostawcy usług seksualnych argumentują, że dzięki takim zmianom prostytutki będą mogły pozywać nieuczciwych klientów.

Badania Uniwersytetu Yale z 2017 r., które przytacza Garcia, wykazały, że przypadków stealthingu jest coraz więcej. Chodzi nie tylko o sam fakt zdjęcia prezerwatywy bez zgody partnera, ale także celowe jej uszkodzenie lub stosunek bez niej – choć wcześniej deklarowało się użycie środka antykoncepcyjnego.





Co oznacza stealthing?

Zdjęcie prezerwatywy jak gwałt

źródło: usatoday.com, nypost.com

Zamiennie dla pojęcia stealthing używa się określenia „non-censensual condom removal” (tłum.: zdjęcie prezerwatywy bez zgody). Amerykańskie media wskazują, że, co może doprowadzić do niechcianego zapłodnienia lub zarażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową.Początkowo zmiany w prawie miały dotyczyć kodeksu karnego, jednak taka propozycja wzbudziła spore kontrowersje, a niektórzy eksperci wskazywali, iż organom ścigania trudno byłoby udowodnić, że sprawca działał celowo, a nie przypadkowo.Ostatecznie przepisy mają zostać wprowadzone do kodeksu cywilnego i sprawią, że. Nadal trudną do rozstrzygnięcia kwestią może być tzw. „słowna zgoda” na nieużywanie środka antykoncepcyjnego.Podobne przepisy, jakie postuluje kalifornijska parlamentarzystka, funkcjonują już choćby