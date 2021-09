Nie Afgańczycy, tylko Turcy. Nielegalni migranci w Bułgarii

Premier Bułgarii Stefan Janew poinformował w czwartek, że to Turcy, a nie, jak się powszechnie uważa, Afgańczycy, stanowią najliczniejszą grupę wśród migrantów nielegalnie przekraczających granicę kraju. Jak dodał, obywatele Turcji stanowią 32 proc., Afgańczycy – 17 proc., a Irakijczycy – 10 proc.

Po posiedzeniu rządowej Rady Bezpieczeństwa Janew podał, że wzrost liczby migrantów nie jest znaczny, a w ośrodkach migracyjnych nadal są wolne miejsca. W porównaniu z sierpniem we wrześniu liczba nielegalnych migrantów spadła. Na obecnym etapie nie ma potrzeby włączenia wojska w ochranianie granicy, chociaż wyznaczone do tego zadania jednostki są w gotowości – podkreślił. W porównaniu z kryzysem z 2015 roku presja migracyjna jest czterokrotnie niższa – dodał.



Premier poinformował, że obecnie za bezpieczeństwo granicy i urządzenia ochronne będzie odpowiadać wyłącznie MSW. Dotychczas za infrastrukturę odpowiadały lokalne władze, co – jak się uważa – w niemałym stopniu tłumaczy ich zły stan.

źródło: pap

Ogrodzenie z drutu kolczastego, zbudowane w 2016 roku wzdłuż 259-kilometrowej granicy z Turcją , jest w złym stanie technicznym; część podtrzymujących je słupów przewróciło się, nie działa też elektroniczny system alarmowy. Ma ono być odnowione, wraz z elektronicznym systemem alarmowym, kosztem 4 mln lewów (2 mln euro).Według danych MSW najwięcej nielegalnych migrantów jest zatrzymywanych w głębi kraju, a nie na samej granicy. W sierpniu na granicy z Turcją zatrzymano 130 osób, a w kraju – 3518.MSW podało, że obecnie toczy się ok. 200 dochodzeń przeciwko przemytnikom ludzi.