Spektakularny film o kard. Wyszyńskim wchodzi do kin. Gwiazdy w obsadzie

Msza beatyfikacyjna kard. Stefana Wyszyńskiego oraz matki Elżbiety Róży Czackiej już 12 września. Z tej okazji do kin wchodzi spektakularna filmowa realizacja opowiadająca nieznane wojenne losy księdza porucznika Stefana Wyszyńskiego – przyszłego prymasa Polski. W tytułowej roli w filmie wystąpił Ksawery Szlenkier, któremu na dużym ekranie towarzyszą m.in.: Małgorzata Kożuchowska, Ida Nowakowska, Marcin Kwaśny, Adam Fidusiewicz, Agnieszka Kawiorska czy Lech Dyblik.

12 września o godz. 20 w warszawskim Multikinie Złote Tarasy odbędzie się uroczysta premiera filmu „Wyszyński – zemsta czy przebaczenie”.



Za reżyserię oraz scenariusz odpowiedzialny jest Tadeusza Syka. Film przywołuje mało znany wątek w biografii Wyszyńskiego – jego udział w Powstaniu Warszawskim. Jest rok 1944, w ferworze wojny poznajemy młodego księdza Wyszyńskiego, który niedawno został mianowany kapelanem oddziału na terenie Puszczy Kampinoskiej. Równolegle działa on w powstańczym szpitalu. Wszyscy znają go tam pod pseudonimem „Radwan III”.



Film pokazuje też postać Matki Róży Czackiej i jej pracę na rzecz innych. Wojenna zawierucha i trudne decyzje, z którymi musieli się wówczas zmierzyć, przyczyniły się do ukształtowania późniejszego kierunku nauczania prymasa. Film dostępny będzie w kinach od 17 września.

W produkcji „Wyszyński – zemsta czy przebaczenie” wzięło udział około 200 aktorów i rekonstruktorów, wykorzystano oryginalne pojazdy historyczne oraz liczne pamiątki wypożyczone ze zbiorów Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, Archiwum Sióstr w Laskach oraz kolekcji prywatnych.



Wśród rekwizytów używanych na planie pojawiły się m.in. autentyczne pudełko od butów, należące do księdza porucznika, w którym przetrzymywał bańki lekarskie do stawiania potrzebującym pacjentom w szpitalu powstańczym w Laskach. Udało się też odszukać oryginalne wyposażenie gabinetu Matki Róży Czackiej oraz szpitalny asortyment z powstańczego szpitala.



W filmie „Wyszyński – zemsta czy przebaczenie” wystąpili m.in. Ksawery Szlenkier, który wcielił się w rolę kardynała Wyszyńskiego, Małgorzata Kożuchowska w roli matki Elżbiety Róży Czackiej, a także Ida Nowakowska, Marcin Kwaśny, Adam Fidusiewicz i wielu innych. Produkcja otrzymała Patronat Honorowy Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.



„Wyszyński – zemsta czy przebaczenie”. ZOBACZ ZWIASTUN