Notoryczny podpalacz z Warszawy oskarżony po raz kolejny. Tym razem jako recydywista

Jacek T., który od ponad dekady – co jakiś czas – nęka stolicę podpaleniami samochodów, został oskarżony o dwa kolejne takie przestępstwa. W maju ub.r. mężczyzna miał podłożyć ogień pod autami przy ul. Chmielnej i w Al. Jerozolimskich. Zdaniem biegłych wyczyny te mogły skończyć się tragicznie, bo samochody były zaparkowane blisko budynków.

W maju 2020 r. w centrum stolicy w dwóch różnych miejscach doszło do pożarów samochodów. Najpierw spaliła się część hondy civic zaparkowanej przy ul. Chmielnej, w pobliżu jednego z hoteli. Ogień przeniósł się na zaparkowanego obok volkswagena i uszkodził elewację budynku. Właściciele aut wycenili straty na łączną sumę 32 tys. zł, a hotel – na 2 tys. zł.



Niedługo potem w Al. Jerozolimskich ochroniarz jednego z budynków zauważył pożar hyundaia i30. Płomienie uszkodziły także budynek, przy którym stało auto. Wiadomo, że uszkodzenia hyundaia wyceniono na 20 tys. zł.

#wieszwiecej Polub nas

Policjanci ze Śródmieścia zabezpieczyli nagrania z monitoringu. Kamery zarejestrowały m.in., jak od jednego z podpalonych aut odchodzi młody mężczyzna. Dosyć chwiejnie, co miało wskazywać na to, że jest pijany.

Pogrążyły go ubranie i nagrania

Śródmiejscy kryminalni szybko zajęli się sprawą, ponieważ nie było wątpliwości, że maja do czynienia z celowymi podpaleniami. Zwyczajowo postanowili sprawdzić także notowanych w stolicy wandali, zwłaszcza tych chętnie sięgających po ogień.Wśród podejrzewanych znalazł się 31-letni Jacek T., syn znanego adwokata. Notoryczny podpalacz. Miesiąc wcześniej opuścił areszt, w którym umieszczono go w związku z zarzutami o doprowadzenie do spalenia się dwóch samochodów na Grochowie. Mężczyzna doczekał się nawet przydomku wśród stróżów prawa – „Zapalniczka”, bo to takie było zazwyczaj główne narzędzie przestępstwa.Gdy policjanci przesłuchali wszystkich świadków i skonfrontowali te słowa z nagraniami monitoringu uznali, że ich „klientem” jest Jacek T. Zatrzymali mężczyznę 15 maja. Ten kategorycznie zaprzeczył, aby miał coś wspólnego z wydarzeniami sprzed czterech dni. W mieszkaniu odnaleziono jednak ubranie, bardzo podobne do tego, w jakim był sprawca podpaleń z 11 maja. Jacek T. usłyszał zarzuty, a sąd aresztował go wówczas na trzy miesiące. Wiadomo, że do tej pory przebywa za kratami.

Czekając na ekspertyzy

Kolejna obserwacja psychiatryczna Jacka T. Śródmiejskiej prokuraturze nie udało się zakończyć śledztwa w sprawie podpaleń samochodów w stolicy. Jak dowiedział się portal tvp.info, miesięczny... zobacz więcej

Wydawałoby się, że sprawa podpalenia dwóch samochodów nie wymaga wielomiesięcznego postępowania. Jednak zakończono je dopiero po 15 miesiącach, przy braku zgody prokuratury na zwolnienie z aresztu podejrzanego. Gros tego czasu pochłonęło oczekiwanie na opinie z zakresu pożarnictwa oraz sądowo-psychiatryczną. W przypadku tej ostatniej, poprzedzała ją konieczność obserwacji Jacka T. Nieoficjalnie portal tvp.info ustalił, że biegli nie stwierdzili u mężczyzny żadnego zaburzenia czy choroby, które mogłoby wpływać na świadomość badanego. Zwrócono uwagę na wysoki iloraz inteligencji Jacka T.Pod koniec sierpnia Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście Północ skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko podpalaczowi. Śledczy zarzucili Jackowi T. dwukrotne „sprowadzenie zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru”. W dodatku w warunkach recydywy, co oznacza, że zamiast maksymalnego wyroku do 10 lat więzienia, sąd może podnieść wysokość kary o połowę górnej jego granicy.Feralnego dla T. dnia został on jeszcze dodatkowo ukarany mandatami karnymi za wykroczenia przeciwko mieniu, do których doszło w sklepach spożywczych.

Dłuższą przerwę miał tylko w czasie wyroku

Podpalacza ze stolicy zbadają psychiatrzy Śródmiejska prokuratura zdecydowała, że Jacka T., podejrzanego o serię podpaleń w stolicy zbadają biegli psychiatrzy – dowiedział się portal... zobacz więcej

31-latek jest doskonale znany stołecznym policjantom, którzy zatrzymywali go wcześniej w 2011, 2012, 2103 i 2018 r. O mężczyźnie zaczęło być głośno za sprawą zdarzeń z kwietnia 2011 r. Wówczas na Śródmieściu oraz w Ursusie spłonęło dziewięć aut. Przypadkowi przechodnie zaalarmowali policję, że widzieli młodego mężczyznę w barwach Legii Warszawa, który próbował podpalać samochody. Mundurowi szybko zatrzymali wandala.Okazał się nim 22-letni wówczas Jacek T. Zeznał, że chciał obejrzeć mecz swojej ukochanej drużyny, ale ochrona nie wpuściła go na stadion, bo był wyraźnie pijany. Obejrzał spotkanie w pubie, a wracając dał upust niszczycielskiej furii. Miał podpalić trzy samochody na Śródmieściu i sześć w Ursusie. Usłyszał zarzuty zniszczenia mienia i sąd aresztował go na dwa miesiące. T. jednak szybko odzyskał wolność. Niedługo potem ponownie doszło do pożarów samochodów na Śródmieściu.Kolejny raz aresztowano go na początku 2012 r., gdy został zatrzymany w związku z podpaleniem 10 aut. W 2013 r. trafił ponownie do aresztu, którego nie opuścił już przez kilka lat. W 2014 r. został prawomocnie skazany na 5 lat więzienia. Jego ojciec-adwokat sugerował wtedy, że syn padł ofiarą medialnego linczu. – Zrobienie z niego potwora, który podpalał dla zabawy samochody, bo jest pod ochroną możnych rodziców, jest kompletnym nieporozumieniem – mówił mecenas, wskazując, że zarzucane Jackowi T. czyny to „wynik głębokiego zaburzenia i zagubienia”. Wysokość wyroku uznał za bezprecedensową surowość, określając go mianem „zemsty społecznej”.Rok później za podobne przestępstwa T. usłyszał wyrok 2,5 roku więzienia. W 2017 r. do karty karnej doszedł wyrok dwóch lat i dziewięciu miesięcy za podpalenia z lat 2011-2013. Co ciekawe, sądy uznały, że mężczyzna nie jest piromanem.W październiku 2018 r. Jacek T. wyszedł z więzienia po odsiedzeniu całej kary – siedmiu lat. Dzień po odzyskaniu wolności został ujęty za podpalenie dwóch samochodów przy ul. Międzyborskiej na Grochowie. Policjanci znaleźli mężczyznę śpiącego w pobliskiej aptece. Po raz kolejny sąd aresztował podpalacza.

Bardziej ofiara niż sprawca?

źródło: portal tvp.info

Portal crime.com.pl zamieścił 20 września 2020 r. wywiad z Jackiem T., który miał zostać przeprowadzony w kwietniu 2020 r. Mężczyzna przyznał się w nim do „podpalenia kilkunastu samochodów w Śródmieściu Warszawy”. „Wydaje mi się, że zatraciłem racjonalność i odróżnianie tego, co dobre od tego, co złe, bo byłem pod znacznym wpływem alkoholu. Szukałem wrażeń, to był taki stan, że się chce, by coś się działo, choćby nie wiem jak bardzo było to głupie i jak bardzo by się później tego żałowało. To, że w tym stanie zaatakowałem samochody, jest nieszczęściem również w tym sensie, że całkowicie zafałszowano intencje, jakie przyświecały mi przy dokonywaniu czynów i utrudniło uznanie całkowitej przypadkowości tychże czynów” – tak tłumaczył swoje działania.Mężczyzna przekonywał, że przeprosił poszkodowanych, a w więzieniu pomagał innym osadzonym, pisząc dla nich pisma procesowe lub częstując kawą bądź papierosami. Wyraził także „najgłębsze ubolewanie nad tym, co zrobił”.Jacek T. miał wyraźnie pretensję, że sprawa jego wyczynów stała się medialna. Nie krył rozżalenia najsurowszym wyrokiem. „Wyroki w podobnych sprawach były 3-4 razy mniejsze. Według mnie w moim przypadku zadziałało coś w rodzaju prawa odwróconej sugestii – skoro w tak zwanej przestrzeni społecznej rozeszła się plotka, że jestem chronionym synem adwokata, to sądy odczuły konieczność udowodnienia, że tak nie jest. Zatem dostałem wyrok taki, a nie inny. Jeśli siedzenie łącznie 8 lat w więzieniu i areszcie to ochrona, to rzeczywiście byłem chroniony” – podkreślał wskazując, że osoby skazane za poważniejsze przestępstwa trafiają do więzień z krótszymi wyrokami.W rozmowie pojawiło się też następujące stwierdzenie: „na pytanie, czy jestem zdolny do funkcjonowania w społeczeństwie, przestrzegając norm prawnych i społecznych, odpowiem: tak, jestem”.