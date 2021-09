„Na czym polega niezależność prezesa niemieckiego TK, który był politykiem CDU?”

Wraz z opóźnianiem przez Brukselę wydania decyzji ws. Polskiego Krajowego Planu Odbudowy, z ust unijnych biurokratów powracają zarzuty o „upolitycznienie” polskiego wymiaru sprawiedliwości, w tym także Trybunału Konstytucyjnego. O podwójnych standardach Komisji Europejskiej w TVP Info mówił europoseł PiS prof. Zdzisław Krasnodębski. – Na czym polega niezależność prezesa niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, który był politykiem CDU? – zastanawia się polityk i przytacza ciekawe wnioski z rozmowy z „niemieckimi kolegami”.

Choć termin na ocenę polskiego KPO minął – co otwarcie przyznają już przedstawiciele Komisji Europejskiej – nadal nie wiadomo, kiedy Bruksela zakończy procedurę.



Wysocy ranga urzędnicy KE wskazują, że „prowadzą dialog” z polskim rządem, a jako wątpliwości wymieniają „próby podważania prymatu prawa UE”. Chodzi m.in. o nieuznawanie wyroku TSUE – co zresztą uczyniło także wiele innych państw Wspólnoty.



Krasnodębski: „Koledzy z Niemiec, może my czegoś nie rozumiemy...”

Kim jest Stephan Harbarth?

Wśród zarzutów powraca także ten o rzekome „upolitycznienie” polskiego Trybunału Konstytucyjnego. W czwartek w programie „O co chodzi” komentował tę kwestię prof. Zdzisław Krasnodębski. Eurodeputowany PiS przyznał, że dzień wcześniej na Forum Ekonomicznym w Karpaczy miał „ciekawą dyskusję z kolegami z Niemiec”.– Był tam między innymi ambasador RFN w Polsce i zadałem takie pytanie, bo my może czegoś nie rozumiemy: na czym polega, że, został prezesem niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, wybrany zwykłą większością głosów na zasadzie zgody partyjnej – na czym polega jego niezależność? A na czym polega zależność prezes polskiego TK, która nie należy do żadnej partii, była sędzią? – mówił Krasnodębski w TVP Info.Wspomniany przez europosła Stephan Harbarth został wybrany na nowego prezesa Federalnego Trybunału Konstytucyjnego przez Bundesrat (izbę parlamentu obok Bundestagu) w maju 2020 roku.Nie było to zresztą niespodzianką – od 2018 roku był wiceprezesem TK, gdzie trafił jako kandydat chadeckiej unii CDU/CSU. W Bundestagu zasiadał od 20019 roku, był nawet przez pewien czas wiceprzewodniczącym klubu poselskiego CDU/CSU.

Już wówczas jego wybór budził wątpliwości – jako wpływowy prawnik w przeszłości reprezentował koncern Volkswagen, zmagający się w tamtym czasie z aferą „dieselgate”.





Nominat chadeków krytykował reformy w Polsce

Co ciekawe, Harbarth jeszcze jako wiceprezes niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego krytykował „upolitycznienie sądownictwa” w Polsce.– Z wielkim niepokojem obserwujemy rozwój sytuacji w Polsce – mówił w 2019 roku w rozmowie z niemieckim „FAZ”.Jak opisuje Deutsche Welle, sędziowie, jak również prezesi i wiceprezesi FTK wybierani są w Niemczech na przemian przez Bundestag i Bundesrat (Izbę Krajów Związkowych), a ich kandydatury zgłaszane są na przemian przez poszczególne partie.