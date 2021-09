Afganistan: Talibowie zabronili kobietom uprawiania sportu

Kobiety, łącznie z reprezentantkami kraju, nie będą mogły uprawiać sportu w Afganistanie – zapowiedział 8 września wiceprzewodniczący komisji „Talibanu” ds. kultury Ahmadulla Wasiq. W wywiadzie dla australijskiego portalu SBS News wyraził przekonanie, że kobietom nie będzie wolno grać w krykieta, gdyż nie należy to do ich obowiązków. Ponadto mogłoby dojść do sytuacji, że ich twarze i reszta ciała nie będą zasłonięte.

„W czasach środków przekazu będą pojawiać się zdjęcia i filmy wideo i ludzie będą je oglądać. Islam i Emirat Islamski nie pozwalają kobietom grać w krykieta ani zajmować się jakimkolwiek innym rodzajem sportu, gdzie będą widoczne ich twarze i ciała” – oznajmił przedstawiciel rządzących obecnie Afganistanem talibów. Dodał, że islam pozwala kobietom wychodzić na ulice jedynie w razie konieczności, a sport nie jest taką koniecznością.



Zachodnie środki przekazu zwracają uwagę, że tego rodzaju stanowisko talibów zagraża możliwości rozegrania spotkania nawet męskiej drużyny Afganistanu w krykiecie (pierwsze zaplanowano na 27 listopada) z reprezentacją Australii, na które Wasiq wydał zgodę już na początku miesiąca. Zgodnie bowiem z przepisami, ustanowionymi przez Międzynarodową Radę Krykieta (ICC) wszystkich 12 jej członków musi mieć drużyny zarówno męskie, jak i żeńskie, jeśli chcą rozgrywać podobne mecze.



Rozmówca agencji oświadczył, że „Taliban” nie zgodzi się na żadne kompromisy pod tym względem i „nie zdradzi wartości islamskich” nawet gdyby miało to doprowadzić do problemów z organizowaniem spotkań.



Minister sportu Australii Richard Colbeck nazwał decyzję talibów „niepokojącą” i wezwał ICC do podjęcia odpowiednich działań. – Zabronienie kobietom uprawiania sportu na każdym szczeblu jest nie do przyjęcia – stwierdził szef sportu.

źródło: KAI

Krykiet jest obecnie najpopularniejszą dyscypliną sportu w Afganistanie. W listopadzie ub.r. 25 zawodniczek podpisało kontakty z Afgańską Radą Krykieta, ale po zdobyciu w połowie sierpnia br. Kabulu przez talibów część sportsmenek opuściła kraj. Wcześniej niektóre krykiecistki powiedziały brytyjskiej agencji BBC, że talibowie śledzą je i grożą im, żądając od nich, aby zaprzestały uprawiania tej gry.