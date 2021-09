„Gang Braciaków” na wolności mimo oskarżeń o zabójstwo. Prokuratura: już raz uciekli

Siedmiu członków tzw. „gangu Braciaków” oskarżonych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i zabójstwo ma wyjść na wolność. Choć grozi im nawet dożywocie, sąd podjął decyzję o uchyleniu tymczasowego aresztu. Jak dowiedział się portal tvp.info, nie zgadza się z tym Prokuratura Regionalna w Gdańsku, która prowadzi sprawę. Jej rzeczniczka potwierdza nam, że decyzja sądu została zaskarżona i przypomina, że członkowie gangu już raz po wypuszczeniu z aresztu uciekli z kraju. Efektem tego są... obecne zarzuty.

3 września Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał decyzję o uchyleniu aresztu. Siedmiu członków „gangu Braciaków” jest oskarżonych m.in. o zabójstwo.





Podpalili agencję towarzyską w Danii, spalili prostytutkę

Trzech braci sutenerów z Gdańska

Do zbrodni doszło 10 stycznia 2017 r. w miejscowości Aalborg w Danii. Oskarżeni – na tle porachunków pomiędzy gangami – podpalili budynek, w którym mieściła się agencja towarzyska prowadzona przez inną polską grupę przestępczą. W pożarze zginęła jedna z prostytutek – obywatelka Polski, a ciężko poparzona została druga z przebywających tam kobiet.Prokuratura we współpracy z CBŚP namierzyła i ujęła 6 sprawców już 2 miesiące po tamtych wydarzeniach. Kolejny podejrzany wpadł w listopadzie 2017 roku, a dwóch innych ujęto na terenie Danii i Hiszpanii.„Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Gdańsku w czerwcu 2020 r. Objęto nim 16 osób, którym zarzucono łącznie 41 przestępstw, w tym: udział w zorganizowanej grupie przestępczej, dokonanie i usiłowanie dokonania zabójstwa, czerpanie korzyści z cudzego nierządu, posiadanie znacznej ilości środków odurzających, wprowadzanie do obrotu znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, a także nakłaniania do składania fałszywych zeznań” – czytamy w komunikacie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, przesłanym portalowi tvp.info.Jak mówi nam jej rzeczniczka, prokurator Marzena Muklewicz, 3 września Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał, że dalsza izolacja oskarżonych nie jest konieczna i wystarczy dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju.

Sąd argumentował, że śledczy wykonali wymagające odosobnienia oskarżonych działania: na obecnym etapie postępowania ujawniono znaczną część dowodów, w tym odebrano wyjaśnienia od oskarżonych, przesłuchano świadków i uzyskano opinię biegłego.





Prokuratura: Już raz uciekli

Prokuratura nie zgadza się z decyzją o uchyleniu aresztu i złożyła na nią zażalenie. Tym bardziej, że już w przeszłości „Braciaki” zasłynęli ucieczką z kraju po wypuszczeniu ich na wolność.



Prok. Muklewicz zaznacza przy tym, że w innej sprawie dotyczącej członków „gangu Braciaków” postępowanie toczyło się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku i zakończyło się 31 maja 2021 nieprawomocnymi wyrokami.





Konsekwencje decyzji sądu sprzed lat?

„Akt oskarżenia przeciwko 21 osobom oskarżonym m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zmuszanie do nierządu i czerpanie z niego korzyści, a także pranie brudnych pieniędzy skierował w grudniu 2014 r. Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku.Właśnie wtedy, po zwolnieniu z aresztu, oskarżeni przenieśli swoją nielegalną działalność do Danii, a po zabójstwie kobiety w Aalborg ukryli się w Hiszpanii i tam zajęli się handlem narkotykami, czego wynikiem jest m.in. aktualnie prowadzone postępowanie przed Sądem Okręgowym w Gdańsku.