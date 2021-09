Stuhr ostro o Polakach: Nienawidzimy czarnych, Żydów i pedałów

Przed meczem Polska–Anglia piłkarze gości klęknęli, by wyrazić poparcie dla ruchu Black Lives Matter. Ponieważ akcja budzi wiele kontrowersji, część polskich kibiców wygwizdała ten gest. To oburzyło aktora Macieja Stuhra, który nie zostawił na rodakach suchej nitki. „Nie szczepimy się, nienawidzimy czarnych, Żydów i pedałów, nie chcemy pomagać innym, gardzimy nauką, sztuką, prawem” – napisał.

Ruch Black Lives Matter zdobył międzynarodową sławę po śmierci George’a Floyda w USA. By wyrazić wsparcie dla tej inicjatywy, piłkarze reprezentacji Anglii klękają przed każdym meczem. Podobnie zrobili również w Warszawie, za co zostali wygwizdani przez część polskich kibiców.



„Polscy kibice wygwizdali antyrasistowską akcję. Nie, »nie poparli«. Wygwizdali” – napisał na Facebooku Maciej Stuhr.



Aktor znany jest ze wspierania opozycji (ostatnio być gościem Campus Polska Przyszłości) i ostrych ataków na rząd Prawa i Sprawiedliwości. W przeszłości wielokrotnie ogłaszał, że ciężko mu się żyje w Polsce i planuje wyprowadzkę za granicę. Mimo wielu takich deklaracji został jednak w Polsce.

Teraz Maciej Stuhr przyznał, że przez lata miał wrażenie, iż Polska pod rządami PiS „musi się w końcu rozlecieć”.



„Dziś już tak nie myślę. Po prostu tacy jesteśmy i tego chcemy” – zaznaczył.



„Nie szczepimy się, nienawidzimy czarnych, Żydów i pedałów, nie chcemy pomagać innym, gardzimy nauką, sztuką, prawem. Mamy w du*** trójpodział władzy i wolne media. Po prostu nic, ale to nic nas to nie obchodzi. A cała reszta (mniejszość) może się z tym a) pogodzić, b)wyjechać, c) żyć w rozpaczy i depresji. To obecnie dla większości Polski nie ma zresztą właściwie żadnego znaczenia” – podkreślił Maciej Stuhr.





