Wyłapują CO2 z powietrza. Niezwykła technologia z Islandii [WIDEO]

Na Islandii uruchomiono największy na świecie zakład do wychwytywania dwutlenku węgla z atmosfery. Dzięki tej technologii może dojść do złagodzenia skutków zmian klimatycznych, ponieważ Orca ma co roku wysysać z powietrza 4000 ton CO2 i wtłaczać go głęboko w ziemię.

Orca ma co roku pobierać z powietrza cztery tys. ton dwutlenku węgla, co według amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) odpowiada emisji z około 870 samochodów. Ubiegłoroczna globalna emisja wyniosła 31,5 mld ton, a koszt budowy instalacji wyniósł około 15 mln dolarów.





Wyższy poziom

„Instalacja przeniesie usuwanie z powietrza dwutlenku węgla na wyższy poziom, łącząc technologię bezpośredniego wychwytywania CO2 z atmosfery z jego podziemnym magazynowaniem” – przekazali autorzy projektu z firmy Climeworks i Carbfix.Zwolennicy projektu zaznaczyli, że tego typu technologie mogą stać się głównym narzędziem w walce ze zmianami klimatycznymi. Z kolei przeciwnicy uważają, że technologia ta jest nadal zbyt kosztowna i mogą minąć dekady, zanim zacznie działać na dużą skalę.

W jaki sposób działa technologia?

„Aby zebrać z powietrza dwutlenek węgla, zakład wykorzystuje 12 wentylatorów, które wciągają powietrze do ośmiu kolektorów, przypominających nieco duże kontenery. Wewnątrz nich znajduje się wysoce selektywny materiał filtrujący, który wychwytuje dwutlenek węgla. Po nasyceniu materiału filtrującego dwutlenkiem węgla, kolektor jest zamykany. Następnie podnosi się temperaturę w jego wnętrzu do 80-100 stopni Celsjusza. To uwalnia dwutlenek węgla z materiału filtrującego.Tam wchodzi w reakcje ze skałami bazaltowymi i w ciągu kilku lat ulega mineralizacji. Pozostaje po nim skała” – podaje na stronie dzienniknaukowy.pl.Climeworks wyjaśnia, że w ten sposób „dwutlenek węgla jest usuwany z powietrza i zawracany do ziemi w sposób trwały i bezpieczny. Dzięki naszemu rozwiązaniu możemy dokładnie zmierzyć, ile dwutlenku węgla zostało usunięte i zamienione w kamień. Bezpośrednie wychwytywanie powietrza oznacza również, że CO2 może być używany jako surowiec w wielu użytecznych aplikacjach”.Maszyny do bezpośredniego przechwytywania dwutlenku węgla z powietrza są zasilane wyłącznie energią odnawialną lub energią z odpadów.Została zbudowana przez szwajcarski start-up Climeworks i islandzką firmę Carbfix.

Według badań, które zostały omówione przez ekspertów z Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) w raporcie, należy usuwać z atmosfery CO2, ponieważ samo ograniczenie globalnych emisji CO2 nie wystarczy, by skutecznie walczyć ociepleniem na świecie.





Ile ton CO2 trzeba usunąć co roku?

które pochłaniają mniej dwutlenku węgla z atmosfery niż zakład Orca.