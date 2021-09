Skandaliczne zachowanie Nergala. Mocny komentarz prezesa Związku Ukraińców w Polsce

„Pierd***ny kretyn”, „idiota” – tak ukraińskiego kierowcę taksówki zwyzywał lider zespołu Behemoth Adam „Nergal” Darski. Swoje skandaliczne zachowanie gwiazdor nagrał i sam udostępnił w mediach społecznościowych. To nie pierwszy „wybryk” polskich celebrytów w stosunku do naszych wschodnich sąsiadów – zauważają przedstawiciele ich mniejszości w Polsce. W rozmowie z portalem tvp.info prezes Związku Ukraińców w Polsce ostro wypowiada się o zachowaniu Nergala: „Powinien udać się na dłuższą terapię do psychoanalityka”.

Kolejny skandal wokół lidera grupy Behemoth wybuchł po tym, jak w ubiegłym tygodniu w sieci pochwalił się kłótnią z kierowcą Ubera. W nagraniu na Instagramie arogancko wypowiadał się do cudzoziemca, który oświadczył, że nie zamierza dalej wieźć gwiazdora.



– Ja nie pojadę dalej – mówi na nagraniu kierowca, wyraźnie ze wschodnim akcentem. To początek filmu, ale wskazuje na to, że powodem było aroganckie zachowanie muzyka. Dopytywany o powód decyzji Ukrainiec odpowiada, że zwracał wcześniej muzykowi uwagę, że trzyma but „przy jego twarzy”.





Nergal obraża i poniża ukraińskiego kierowcę Ubera

Prezes Związku Ukraińców: Kiepska reklama Polski, ten pan Darski

Nergal w dalszej części nagrania komentuje zachowanie kierowcy, robiąc przytyki do jego wschodniego akcentu: „No słuchajcie, tak Uber z Ukrainy działa w Polsce.. W napisach do nagrania celebryta dodał: „What a f***in moron” (tłum.: pierd***ny idiota).Nagranie, choć prezentujące przede wszystkim perspektywę Nergala, to jednak wskazuje, że to on wywołał kłótnię i poniżał Ukraińca – upublicznił przy tym jego wizerunek i tablicę rejestracyjną samochodu.Skandaliczne zachowanie słynącego z kontrowersji celebryty komentuje w rozmowie z portalem tvp.info

– Tym sposobem demaskuje siebie jako tzw. gwiazdę. Zaś upublicznianie tego „wyczynu” wskazuje, że powinien się udać na dłuższą terapię do psychoanalityka. Ekshibicjonizm chamstwa uwydatnia tylko normalne zachowanie kierowcy z Ukrainy – podkreśla Mirosław Skórka.



Prezes ZUwP parafrazuje też komentarz Darskiego z nagrania i podsumowuje: „Kiepska reklama Polski, ten pan Darski!”.





To nie pierwszy wybryk polskich „celebrytów”

Węglarczyk: Jak to nie wymyślono robotów, które sprzątają w domu?

Są takie, nazywają się Ukrainki pic.twitter.com/hEmuIsYiZi — Black (@BlackMcSnow) September 4, 2021

źródło: portal tvp.info

Przedstawiciele mniejszości Ukraińskiej zauważają zresztą, że to nie pierwsze skandaliczne zachowanie polskich celebrytów w stosunku do obywateli Ukrainy mieszkających i pracujących w Polsce.To zresztą Związek Ukraińców w Polsce składał skargę do KRRiT po „występie”i Michała Figurskiego w Radiu Eska ROCK, gdzie pozwolili sobie w 2012 roku na niewybredne żarty pod adresem Ukrainek. Po przegranym wówczas meczu Ukrainy z Anglią śmiali się, że „wyrzucą” swoje Ukrainki albo im nie zapłacą.– Powiem ci, że gdyby moja była chociaż odrobinę ładniejsza, to– Eee... Ja to nie wiem, jak moja wygląda, boW podobnym tonie wypowiadał się także dzisiejszy redaktor naczelny portalu Onet. W 2012 roku podczas programu „Dzień Dobry TVN” rozmawiając ze współprowadzącą na jej uwagę, że „szkoda, że robotów w domu nie wymyślił”, Węglarczyk odpowiedział: „Są, nazywają się Ukrainki”.