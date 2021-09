„Silne Wsparcie” terytorialsów. 23 tysięcy żołnierzy w gotowości

W związku z sytuacją przy granicy z Białorusią minister obrony Mariusz Błaszczak zarządził podniesienie gotowości WOT. Ochotnicy mają być gotowi do stawienia się w jednostkach w ciągu sześciu godzin – poinformował szef MON w czwartek na Twitterze.

„W razie potrzeby nawet 23 tys. terytorialsów może w każdej chwili zaangażować się w operację »Silne Wsparcie« i ochronę granicy. Podjąłem decyzję o zmianie statusu gotowości WOT do natychmiastowego stawiennictwa. Żołnierze pojawią się w jednostkach nawet w 6h po ewentualnym wezwaniu” – napisał Błaszczak.



Żołnierze obrony terytorialnej rozpoczęli operację „Silne Wsparcie” w piątek w związku z wprowadzeniem dzień wcześniej na obszarze przygranicznym z Białorusią stanu wyjątkowego. Ich zadaniem jest patrolowanie miejscowości objętych stanem wyjątkowym i wspieranie mieszkańców tych terenów, a także informowanie, co zrobić w sytuacji zagrożenia.



Od 3 września dwie brygady OT, rozlokowane w rejonach graniczących z Białorusią, uczestniczą w działaniach na terenie objętym stanem wyjątkowym.



Wcześniej gotowość WOT do działań przeciwkryzysowych była podnoszona m.in. z powodu gwałtownych zjawisk pogodowych w lipcu br. i w sierpniu 2020 r.

